Una ciudadana cubana intentó ingresar a Entre Ríos escondida en un auto: hallaron cocaína y éxtasis

La droga hallada en el vehículo donde iba la mujer

Una mujer de nacionalidad cubana fue descubierta cuando intentaba cruzar escondida por el puente internacional General San Martín, que conecta Fray Bentos, Uruguay, con Gualeguaychú. El procedimiento se realizó en el Área de Control Integrado (ACI), donde las autoridades también encontraron cocaína y pastillas de éxtasis dentro del vehículo.

El operativo se desarrolló luego de que personal de Prefectura recibiera una alerta sobre un automóvil en el que presuntamente viajaba una persona oculta. Ante esa información, los efectivos intervinieron antes de que el rodado abandonara el sector de peaje de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).

Durante la inspección, los agentes encontraron a la mujer escondida debajo de varias prendas de vestir, en el sector del asiento del acompañante. La situación motivó la intervención de las autoridades migratorias uruguayas para verificar su documentación.

La mujer no estaba habilitada para salir de Uruguay

Tras consultar con Migración de Uruguay, los funcionarios comprobaron que la ciudadana cubana tenía su cédula de identidad en trámite y que, por esa situación, no contaba con autorización para abandonar el territorio uruguayo.

El hallazgo confirmó las sospechas que habían motivado la intervención de Prefectura e impidió que la mujer continuara su viaje hacia Argentina.

Mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes, los efectivos profundizaron la inspección del automóvil y revisaron la documentación de sus ocupantes.

Encontraron cocaína y pastillas de éxtasis

Durante el control, las autoridades descubrieron 12 envoltorios con una sustancia que dio positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso total de 12 gramos.

Además, encontraron otros cinco envoltorios que contenían pastillas de éxtasis. El hallazgo de los estupefacientes derivó en nuevas actuaciones judiciales.

Ante esta situación, se dio intervención a la fiscal penal departamental Guillermina Chouhy, quien dispuso la detención del conductor del vehículo y ordenó continuar con las diligencias correspondientes.

Según la información difundida por el medio uruguayo Impacto Noticias, el procedimiento dejó dos personas detenidas, aunque no se precisaron las medidas judiciales adoptadas respecto de la mujer cubana. La investigación continuaba para esclarecer las circunstancias del intento de cruce fronterizo y la procedencia de las sustancias encontradas.