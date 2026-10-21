Dictaron 70 días de prisión preventiva para el acusado de matar a un hombre frente a su hijo de 11 años

La Justicia dictó 70 días de prisión preventiva para Rodrigo Emanuel Segovia, de 31 años, acusado de asesinar a puñaladas a Cristhian Miguel Geist, de 41, frente a su hijo de 11 años, en el barrio Planta Emisora de Concepción del Uruguay. La medida fue dispuesta este martes durante una audiencia realizada en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA).

La causa está a cargo de la fiscal María José Labalta, mientras que el acusado es representado por el defensor oficial Sebastián Arrechea. El juez de Garantías Gustavo Díaz hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y ordenó el traslado del imputado a una unidad penitenciaria, publicó 03442.

El homicidio ocurrió el viernes 16 por la noche, cuando, según la acusación, Segovia llegó a la vivienda de Geist y lo atacó con un arma blanca. El niño se encontraba presente al momento del crimen.

Cómo ocurrió el homicidio

Durante la audiencia, la fiscal Labalta explicó que el acusado había estado buscando a la víctima antes del ataque.

Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, Segovia llegó a la vivienda en una motocicleta acompañado por otro hombre que todavía no fue identificado. Tras el homicidio, ambos se retiraron del lugar.

La víctima recibió múltiples heridas cortantes en el rostro, cuello y otras partes del cuerpo. Una de las lesiones, ubicada en el lado derecho del cuello, afectó la arteria carótida y provocó una hemorragia fatal.

Luego del ataque, se dio aviso a la Policía y se solicitó asistencia médica. Una ambulancia del servicio de emergencias Vida llegó al domicilio, pero su personal constató el fallecimiento de Geist.

El arma utilizada en el homicidio todavía no fue encontrada, según informó la representante del Ministerio Público Fiscal.

Rodrigo Emanuel Segovia, imputado por homicidio (foto 03442)

La Fiscalía pidió 70 días de prisión preventiva

Labalta sostuvo que existen elementos suficientes para mantener detenido a Segovia mientras continúa la Investigación Penal Preparatoria (IPP).

La causa fue caratulada como homicidio simple y la fiscal señaló que el acusado cuenta con antecedentes penales.

También argumentó que existen riesgos procesales, especialmente por la posibilidad de que algunos testigos puedan sentirse intimidados si el imputado recupera la libertad.

Por esos motivos, solicitó una prisión preventiva de 70 días.

La fiscal explicó que eligió ese plazo para evitar que su vencimiento coincida con la feria judicial de verano. De haber solicitado 90 días, la continuidad de las actuaciones podría haber quedado a cargo de otro fiscal de turno.

Detenido por homicidio en Concepción del Uruguay (archivo Policía de Entre Ríos)

El hijo de la víctima declaró en Cámara Gesell

La investigación continúa con la recepción de testimonios y la búsqueda de elementos que permitan esclarecer las circunstancias del homicidio.

Durante la audiencia se confirmó que el hijo de 11 años de la víctima, que presenció el ataque, ya fue entrevistado mediante el procedimiento de Cámara Gesell.

La Fiscalía también deberá avanzar en la identificación del hombre que habría acompañado al acusado hasta la vivienda y en la búsqueda del arma utilizada.

La defensa no se opuso a la medida

El defensor oficial Sebastián Arrechea manifestó que no se oponía al pedido de prisión preventiva, tras haber consensuado esa postura con su representado.

Sin embargo, solicitó que Segovia sea alojado en la Unidad Penal Nº 4 de Concepción del Uruguay o, en su defecto, en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná.

El juez Gustavo Díaz aceptó el pedido de prisión preventiva y dispuso el traslado inmediato del acusado a un establecimiento penitenciario.

La asignación del lugar de alojamiento dependerá de la disponibilidad de cupos del Servicio Penitenciario. Si no hubiera plazas en las unidades solicitadas, Segovia deberá ser trasladado a otra cárcel de Entre Ríos.