Valuaron en dos millones de dólares al cargamento de drogas sintéticas incautado en Entre Ríos

La Policía de Entre Ríos secuestró 40 kilos de una sustancia identificada preliminarmente como metanfetamina y 10.000 pastillas de éxtasis durante un operativo desarrollado sobre la Ruta Nacional 14. El procedimiento terminó con seis ciudadanos brasileños detenidos y tres vehículos con patentes de ese país incautados.

El despliegue comenzó alrededor de las 9 del martes en el puesto de control vial Paso Cerrito, ubicado a la altura del kilómetro 341 de la autovía, en el departamento Federación. Las actuaciones continuaron durante 18 horas y concluyeron cerca de las 3 de la madrugada del miércoles.

El jefe de la Policía de Entre Ríos, comisario general Claudio González, contó a Elonce que la sustancia y las pastillas estaban escondidas en diferentes sectores de dos automóviles. La estimación preliminar ubicó el valor del cargamento cerca de los dos millones de dólares, aunque su valuación definitiva quedó sujeta a las pericias y al avance de la causa.

La reacción de un perro detector

El primer vehículo, conducido por un ciudadano brasileño, fue detenido durante un control de rutina en Paso Cerrito. Mientras los funcionarios solicitaban la documentación, el conductor observó el movimiento del perro detector de estupefacientes que trabajaba en el puesto caminero.

Según relató González, el hombre puso en marcha el automóvil y escapó de manera repentina. Esa situación motivó un operativo cerrojo junto con otras jefaturas departamentales.

“Al observar el movimiento del can detector de estupefacientes, esta persona se dio a la fuga de forma inesperada. Eso motivó que se dispusiera un operativo cerrojo”, explicó el jefe policial.

El automóvil fue localizado abandonado dos kilómetros más adelante, a la altura del kilómetro 339. Un transeúnte informó a los policías que el conductor se había internado en una zona de malezas situada junto a la ruta.

Un segundo vehículo llamó la atención

Minutos antes de la fuga, los agentes habían controlado otro automóvil con patente brasileña. Sus ocupantes olvidaron parte de la documentación en el puesto caminero, una situación que llamó la atención de los investigadores.

Durante el operativo, ese segundo vehículo fue encontrado cerrado y sin ocupantes en la playa de estacionamiento de una estación de servicio ubicada en el kilómetro 296, cerca del acceso a Federación.

Los efectivos revisaron las cámaras de seguridad del establecimiento y observaron que sus ocupantes habían subido a un tercer automóvil para continuar el viaje.

“El registro fílmico permitió ver que estas personas abordaron otro auto y se retiraron del lugar. En ese momento ya estábamos hablando de la participación de tres vehículos”, detalló González.

Cinco personas interceptadas en otro puesto

Mientras continuaban las requisas, el personal del puesto caminero Bella Vista interceptó el tercer automóvil alrededor de las 11:43.

En ese rodado viajaban cinco personas adultas: dos mujeres y tres hombres, todos de nacionalidad brasileña. Los ocupantes quedaron detenidos y fueron puestos a disposición de la Justicia federal.

El procedimiento completo terminó con seis personas incomunicadas. Además, se secuestraron los tres vehículos utilizados durante el traslado y la fuga.

La causa quedó bajo intervención de la jueza federal de Concordia, Analía Ramponi, y del secretario penal Alan Bergdolt. También trabajó personal de la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos.

Drogas escondidas en distintas partes de los autos

Las requisas fueron realizadas con testigos y se extendieron durante varias horas debido a los lugares empleados para ocultar el cargamento. Los investigadores encontraron estupefacientes en los dos vehículos abandonados.

“Se localizó una sustancia denominada cristal, que es metanfetamina y funciona como materia prima para la elaboración de drogas sintéticas, además de una gran cantidad de pastillas de éxtasis”, señaló González.

El jefe policial aseguró que los paquetes habían sido distribuidos dentro de paneles, asientos y otros compartimientos. Parte del cargamento estaba escondida en el interior de los tanques de combustible.

“Estaba oculto en lugares que uno no se imagina: dentro de los paneles, en los asientos y hasta en los tanques de combustible. La droga sintética permite ocultar y transportar una cantidad importante por su tamaño”, explicó.

La cantidad secuestrada

El balance preliminar del procedimiento determinó el secuestro de 40 kilos de la sustancia identificada como metanfetamina y unas 10.000 pastillas de éxtasis.

Incautaron un cargamento de drogas sintéticas valuado en dos millones de dólares en Entre Ríos

González indicó que las drogas sintéticas no eran las sustancias detectadas con mayor frecuencia en los controles de Entre Ríos. La mayoría de los procedimientos anteriores habían estado vinculados con marihuana o cocaína. “No es común encontrar este tipo de drogas en la provincia. Por la cantidad incautada, este procedimiento puede marcar un antecedente en la lucha contra el narcotráfico”, afirmó.

El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, también se presentó en el lugar mientras avanzaban las diligencias ordenadas por el Juzgado Federal.

Investigaban el origen y el destino

Los tres vehículos tenían dominio brasileño y circulaban desde el norte hacia el sur. Sin embargo, la Policía no confirmó el destino final del cargamento.

González sostuvo que, por las características de las sustancias, una de las hipótesis indicaba que podían estar destinadas a centros urbanos donde se desarrollan fiestas electrónicas. Aclaró que esa posibilidad todavía formaba parte de la investigación.

“Por una cuestión lógica, los vehículos venían del norte y se dirigían hacia el sur. Este tipo de sustancias suele consumirse en grandes urbes, pero debemos mantener prudencia sobre el destino”, expresó.

La Justicia federal deberá determinar la procedencia de las drogas, establecer el destino previsto e investigar si los detenidos integraban una organización dedicada al tráfico internacional de estupefacientes.