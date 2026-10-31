Yamila Alarcón fue una de las primeras en completar la prueba de cinco kilómetros de la Maratón de la Avicultura, que se desarrolló este sábado en la ciudad de Crespo, y celebró su regreso a las competencias después de un año dedicado exclusivamente a los entrenamientos. La jornada reunió a corredores de distintas localidades entrerrianas, quienes enfrentaron las altas temperaturas y un circuito con subidas y bajadas, acompañados por numerosos vecinos.

La atleta fue una de las primeras participantes en completar el recorrido de cinco kilómetros y, tras cruzar la meta, compartió con Elonce la satisfacción por el resultado obtenido. Su victoria tuvo un significado especial porque representó el retorno a la actividad competitiva después de varios meses.

Mientras continuaban llegando corredores y caminantes, familias y grupos de amigos se acercaron a recibirlos. Las medallas, los saludos y el aliento del público marcaron una tarde que combinó el esfuerzo deportivo con la participación de la comunidad.

Yamila Alarcón volvió a competir después de un año y ganó

La corredora destacó que, pese a mantenerse activa con sus entrenamientos, llevaba aproximadamente un año sin participar en competencias. Por ese motivo, la victoria representó un impulso para retomar su calendario deportivo.

“Hace un año que estoy sin competir, solamente entrenando, así que haber venido y ganarla motiva para seguir entrenando y volver a las competencias”, expresó Alarcón ante Elonce.

Maratón de la Avicultura: emotivos testimonios de los primeros en completar los 5 kilómetros

La atleta explicó que conocía las características del circuito de Crespo, ya que había participado anteriormente en otras carreras realizadas en la ciudad.

Esa experiencia le permitió administrar el esfuerzo y aprovechar el conocimiento de las calles para marcar diferencias durante los primeros tramos de la prueba.

“Estuvo caluroso y yo ya sé que Crespo tiene sus subidas y bajadas, así que más o menos me pude desprender rápido porque lo conozco. Vine varias veces a correr”, relató.

La ganadora valoró especialmente el resultado conseguido en una jornada exigente por las condiciones meteorológicas, que obligaron a los participantes a realizar un esfuerzo adicional.

El calor y las subidas marcaron el recorrido

Las altas temperaturas fueron uno de los aspectos más mencionados por los corredores que completaron los cinco kilómetros.

Aunque se trató de la distancia más corta de la jornada, el trazado urbano presentó sectores con pendientes y exigió mantener el ritmo durante toda la competencia.

Uno de los participantes, oriundo de Diamante y residente en Paraná, contó que llevaba cinco ediciones consecutivas participando de la propuesta. “Lindo, lindo. Un circuito lindo, caluroso, pero rápido”, manifestó al llegar a la meta.

El deportista explicó que esta fue su primera experiencia con el trazado utilizado en la presente edición, aunque ya conocía la competencia por sus participaciones anteriores. “Este es el quinto año seguido en los cinco kilómetros. Es la primera vez que participo en este circuito, en estas calles, y estuvo muy lindo”, destacó.

Su testimonio reflejó una de las características de la Maratón de la Avicultura: la presencia de corredores que regresan año tras año para participar de la actividad.

Un grupo de 40 corredores llegó desde Paraná

La competencia también convocó a grupos de entrenamiento que viajaron desde otras ciudades para participar de la jornada. Entre ellos hubo una delegación de Paraná integrada por aproximadamente 40 personas, según relató uno de sus miembros después de completar el recorrido.

“Muy linda la organización. Venimos de un grupo de Paraná, somos como 40, así que estamos muy contentos y felices de estar acá”, expresó el corredor, todavía recuperándose del esfuerzo.

Otro participante de la capital entrerriana destacó el acompañamiento de los vecinos durante la carrera, un aspecto que consideró importante para mantener el ánimo frente al cansancio. “Cansado. El calor, el calor. Lindo, hermoso, lindo cómo la gente alienta”, comentó.

El deportista señaló que había viajado con integrantes del grupo Fuerza Natural, que también estuvo representado en la actividad.

La presencia de delegaciones de distintas localidades aportó un componente de encuentro deportivo a una competencia que se desarrolla en la previa de la Fiesta Nacional de la Avicultura.

Dos hermanos se animaron a correr juntos los cinco kilómetros

Entre los protagonistas también estuvieron dos hermanos que decidieron participar de la distancia recreativa, pese a reconocer que no habían tenido una preparación suficiente para afrontar los diez kilómetros.

Uno de ellos, identificado como Joel, destacó que ambos pudieron completar el circuito sin detenerse, aunque las temperaturas hicieron más exigente el recorrido.

“Nosotros hicimos cinco kilómetros. No nos animamos a la de diez porque no nos preparamos mucho, pero estuvo bien, relindo el recorrido y un calor que te mata”, contó.

El joven explicó que había participado anteriormente en otras carreras, pero llevaba varios meses sin competir y decidió aprovechar esta oportunidad para volver a la actividad. “La última maratón que corrí fue hace ocho o diez meses, entonces no venía muy preparado, pero bastante bien. La hicimos sin parar”, relató.

Ambos hermanos finalizaron la prueba con cansancio, pero conformes por haber completado la distancia elegida.

Los vecinos acompañaron con mates y alentaron a los participantes

La Maratón de la Avicultura también movilizó a vecinos que se acercaron para observar el desarrollo de las pruebas y acompañar a los deportistas.

Entre ellos estuvo Miguel Ángel Sosa, quien siguió la actividad junto a su esposa y compartió su entusiasmo por la convocatoria. “Porque me gusta, es una fiesta del pueblo. Estoy muy contento, veo que ha tenido mucho éxito, así que disfrutando la tardecita”, expresó mientras compartía unos mates.

Su esposa explicó que asistir a la maratón se convirtió en una costumbre familiar y que procuran acompañar la actividad cada año. “Este ya es un clásico nuestro, así que no se puede faltar. Por eso venimos a acompañar casi todos los años”, señaló.

La vecina también consideró que la convocatoria fue superior a la registrada en la edición anterior y destacó la importancia de la celebración para la identidad local. Al referirse a la próxima Fiesta Nacional de la Avicultura, sostuvo: “Es nuestra fiesta, es la que nos identifica”.

Una jornada que combinó deporte, esfuerzo y participación familiar

La actividad incluyó una prueba competitiva de diez kilómetros y un recorrido de cinco kilómetros, con participación de corredores y personas que optaron por caminar.

A medida que los deportistas cruzaban la meta, recibían sus medallas y se reencontraban con familiares y compañeros de entrenamiento que aguardaban su llegada.

Las altas temperaturas se hicieron sentir durante toda la tarde, especialmente entre quienes finalizaron los recorridos con un importante desgaste físico.

Sin embargo, los testimonios recogidos por Elonce coincidieron en destacar la organización, las características del circuito y el acompañamiento de los vecinos.

La Maratón de la Avicultura volvió a reunir a atletas experimentados, corredores que retomaron la actividad después de varios meses y familias que participaron por el interés de compartir una jornada deportiva.