La Maratón de la Avicultura reunió a unos 700 participantes y tuvo historias de superación

La Maratón de la Avicultura reunió este sábado a alrededor de 700 participantes en Crespo, en una jornada que combinó deporte, recreación y una importante convocatoria de vecinos. La actividad, organizada en la antesala de la Fiesta Nacional de la Avicultura, incluyó una competencia de 10 kilómetros y un recorrido recreativo de cinco kilómetros, con atletas de distintos puntos de Entre Ríos y otras provincias.

El intendente Marcelo Cerutti y el subdirector de Deportes, Francisco Morales, destacaron ante Elonce el crecimiento sostenido de la propuesta y el acompañamiento de la comunidad. La competencia también dejó historias personales, como la de Yamila Alarcón, quien fue una de las primeras en completar los cinco kilómetros después de permanecer un año alejada de las carreras.

Las altas temperaturas exigieron un esfuerzo adicional a los participantes, que atravesaron un circuito urbano con pendientes y recibieron el aliento de familias, amigos y vecinos. Mientras los corredores cruzaban la meta y recibían sus medallas, otros grupos continuaban completando los recorridos.

Una maratón que creció y convocó a corredores de otras provincias

La nueva edición de la Maratón de la Avicultura registró un incremento en la participación respecto del año anterior. Según las cifras preliminares brindadas por la organización, unas 700 personas se sumaron a las actividades deportivas y recreativas.

“Eso habla de que se está instalando como una fecha interesante para los maratonistas, con gente de toda la provincia, de Santa Fe y de otros lugares”, sostuvo el intendente Marcelo Cerutti.

Con más de 400 inscriptos, se corre la Maratón de la Avicultura en Crespo

De hecho, el subdirector de Deportes, Francisco Morales, explicó que durante 2025 habían participado alrededor de 550 personas, mientras que la prueba competitiva había contado con aproximadamente 220 corredores.

Los organizadores coincidieron en que el crecimiento de la convocatoria representa una señal positiva para una competencia que busca consolidarse dentro del calendario deportivo regional.

Yamila Alarcón, entre las primeras, después de un año sin competir

Entre las historias que dejó la jornada se destacó la de Yamila Alarcón, quien se impuso en el recorrido de cinco kilómetros y celebró especialmente el resultado por tratarse de su regreso a las competencias.

La atleta explicó que llevaba aproximadamente un año sin participar en carreras, aunque había mantenido sus entrenamientos durante ese período. “Hace un año que estoy sin competir, solamente entrenando, así que haber venido y ganarla motiva para seguir entrenando y volver a las competencias”, expresó ante Elonce, poco después de completar la prueba.

Alarcón también contó que conocía las características del circuito de Crespo porque había participado en otras competencias realizadas en la ciudad.

Ese conocimiento le permitió afrontar las pendientes del recorrido y tomar distancia de sus competidoras durante los primeros tramos. “Estuvo caluroso y yo ya sé que Crespo tiene sus subidas y bajadas, así que más o menos me pude desprender rápido porque lo conozco. Vine varias veces a correr”, relató.

La victoria representó para la deportista una motivación para retomar su participación en futuras competencias.

El calor y las pendientes exigieron a los corredores

Las altas temperaturas fueron uno de los aspectos más mencionados por quienes completaron los recorridos de la Maratón de la Avicultura.

Uno de los participantes, oriundo de Diamante y residente en Paraná, contó que llevaba cinco ediciones consecutivas corriendo los cinco kilómetros. “Lindo, lindo. Un circuito lindo, caluroso, pero rápido”, manifestó al llegar a la meta.

El deportista explicó que, aunque ya conocía la competencia, era la primera vez que recorría el trazado utilizado en esta edición. “Este es el quinto año seguido en los cinco kilómetros. Es la primera vez que participo en este circuito, en estas calles, y estuvo muy lindo”, agregó.

Otros corredores coincidieron en que el calor incrementó la exigencia física, pero destacaron el acompañamiento del público durante el trayecto.

Uno de los participantes que había viajado desde Paraná resumió la experiencia: “Cansado. El calor, el calor. Lindo, hermoso, lindo cómo la gente alienta”.

Una delegación de 40 corredores llegó desde Paraná

La competencia también convocó a grupos de entrenamiento de distintas localidades entrerrianas, que viajaron especialmente para participar de la jornada.

Entre ellos estuvo una delegación de Paraná integrada por aproximadamente 40 personas, según relató uno de sus integrantes durante la cobertura de Elonce.

“Muy linda la organización. Venimos de un grupo de Paraná, somos como 40, así que estamos muy contentos y felices de estar acá”, expresó el corredor, todavía recuperándose del esfuerzo realizado.

También participaron integrantes del grupo Fuerza Natural, provenientes de la capital provincial.

Así se vivió la largada de la Maratón de la Avicultura en Crespo

La presencia de corredores de distintas ciudades fue destacada por el subdirector de Deportes, quien explicó que la organización cuenta con una empresa encargada de fiscalizar la competencia y registrar la procedencia de los atletas.

“Teníamos gente inscripta de distintos puntos de Entre Ríos, de toda la provincia, pero también de Santa Fe y de Buenos Aires”, indicó Morales.

El funcionario recordó que en otras ediciones también habían participado corredores de Corrientes e incluso de Uruguay.

Dos hermanos se animaron a completar los cinco kilómetros

La propuesta recreativa permitió que personas con diferentes niveles de preparación pudieran participar de la jornada.

Entre los corredores estuvieron dos hermanos que decidieron afrontar los cinco kilómetros, ya que consideraron que no habían entrenado lo suficiente para completar la distancia competitiva de diez kilómetros.

Uno de ellos, identificado como Joel, explicó que ambos lograron terminar el recorrido sin detenerse, pese al cansancio provocado por las temperaturas. “Nosotros hicimos cinco kilómetros. No nos animamos a la de diez porque no nos preparamos mucho, pero estuvo bien, relindo el recorrido y un calor que te mata”, comentó.

El joven también contó que llevaba varios meses sin participar en una carrera y que decidió aprovechar la oportunidad para retomar la actividad. “La última maratón que corrí fue hace ocho o diez meses, entonces no venía muy preparado, pero bastante bien. La hicimos sin parar”, relató.

La experiencia de los hermanos reflejó el carácter participativo de una jornada que reunió tanto a deportistas experimentados como a personas que buscaban completar un desafío personal.

Las familias acompañaron con mates y alentaron a los atletas

Mientras se desarrollaban las pruebas, numerosos vecinos se instalaron en distintos sectores del recorrido para acompañar a los participantes.

Algunos llegaron con sillones y equipos de mate, mientras otros esperaron cerca de la meta para recibir a familiares y amigos.

Miguel Ángel Sosa, uno de los vecinos que siguió la actividad junto a su esposa, destacó la convocatoria y el ambiente que se vivió durante la tarde. “Porque me gusta, es una fiesta del pueblo. Estoy muy contento, veo que ha tenido mucho éxito, así que disfrutando la tardecita”, expresó ante Elonce.

Su esposa explicó que asistir a la Maratón de la Avicultura se convirtió en una tradición familiar. “Este ya es un clásico nuestro, así que no se puede faltar. Por eso venimos a acompañar casi todos los años”, manifestó.

La mujer también destacó la importancia de la Fiesta Nacional de la Avicultura para la identidad de Crespo. “Es nuestra fiesta, es la que nos identifica”, sostuvo.

El recorrido por la ciudad y el acompañamiento de los vecinos

El intendente Marcelo Cerutti explicó que la organización mantuvo un circuito similar al utilizado el año anterior, cuando se decidió que los corredores atravesaran distintos sectores urbanos.

La modificación había surgido a partir de pedidos de los propios atletas, que buscaban una carrera con mayor presencia del público. “Todos los vecinos salían a alentarlos, a ofrecerles agua. Los chicos corrían al lado de los competidores sin molestarlos, por supuesto”, recordó el presidente municipal.

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Cerutti señaló que aquella experiencia había generado una respuesta favorable y que los participantes valoraron especialmente el acompañamiento de los crespenses.

“Atravesó toda la ciudad y realmente fue muy movilizador. Los competidores estaban muy agradecidos porque se sentían acompañados por todos los crespenses”, agregó.

En esta edición, la organización volvió a apostar por un recorrido urbano, con tareas de planificación vinculadas con el tránsito y la seguridad de los participantes.

La organización y el apoyo de las empresas

La realización de la Maratón de la Avicultura demandó tareas de coordinación entre distintas áreas municipales y el acompañamiento de empresas que colaboraron con la propuesta.

Francisco Morales destacó especialmente la premiación destinada a los corredores y consideró que la competencia se encuentra en condiciones de ofrecer reconocimientos similares a los de otras carreras importantes de la región.

“Revisando otras competencias, estamos al nivel y capaz que somos una de las mejores en cuanto a la parte de premiación. Eso es gracias al apoyo de las empresas que acompañan”, afirmó.

El funcionario también valoró que muchos de los atletas que habían participado en 2025 decidieran regresar. “La mayoría de los competidores que estuvieron el año pasado, que hicieron podio, vuelven a elegir la carrera, la vuelven a poner en su agenda competitiva”, señaló.

Para Morales, esa continuidad demuestra que la propuesta logró posicionarse entre las alternativas elegidas por los corredores.

La Fiesta Nacional de la Avicultura será el 6, 7 y 8 de noviembre

La maratón se desarrolló como antesala de la Fiesta Nacional de la Avicultura, prevista para el viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de noviembre.

Marcelo Cerutti explicó que la celebración se organiza mediante un trabajo conjunto entre la Municipalidad y la Asociación Crespo Capital Nacional de la Avicultura.

Además, señaló que el objetivo es sostener el crecimiento del evento sin generar un costo neto para las arcas municipales. “Tenemos un desafío con respecto a la fiesta, que es una fiesta que se solventa con el precio de las entradas, con los stands, con la venta de los espacios y con los sponsors”, explicó.

El intendente recordó que la edición anterior había dejado un resultado económico positivo y manifestó su expectativa de repetir esa experiencia. “Para nosotros es un desafío plantear la mejor fiesta sin afectar las arcas municipales”, afirmó.

La programación comenzará aproximadamente entre las 18 y las 18:30 y contará con espacios dedicados a la actividad avícola, propuestas comerciales, gastronomía y espectáculos musicales.

Entre los artistas anunciados se encuentran Turf, para el viernes, El Polaco, para el sábado, y Soledad Pastorutti para el domingo.

El turismo de eventos, una apuesta para Crespo

El intendente destacó que la Fiesta Nacional de la Avicultura y las actividades que la acompañan forman parte de una estrategia para atraer visitantes y promover la ciudad.

“Yo lo defino como un paseo a nuestra fiesta. Vos podés venir y disfrutar de todo lo que es la parte de la avicultura, la parte comercial y la parte gastronómica”, expresó.

Cerutti también explicó que Crespo apuesta a generar movimiento turístico mediante acontecimientos deportivos, culturales y productivos. “Es nuestro turismo, es lo que nosotros definimos como turismo de eventos”, sostuvo.

Por su parte, Francisco Morales remarcó que la maratón continuará siendo una de las actividades deportivas que anticipan la celebración.

“Obviamente siempre habrá cosas para mejorar, pero estamos contentos porque nos vuelven a elegir. Es un evento que viene creciendo año a año”, concluyó.

La jornada dejó así una convocatoria superior a la del año anterior, corredores que regresaron para competir, familias que acompañaron desde las calles y una ganadora que celebró su vuelta al atletismo después de un año.