Se casaron Lali Espósito y Pedro Rosemblat: los famosos que asistieron a la boda

Lali Espósito y Pedro Rosemblat celebraron su casamiento este sábado en una casona de San Telmo, rodeados de familiares y amigos. Dillom, Juliana Gattas, Peter Lanzani, Cande Vetrano y Mery del Cerro estuvieron entre los invitados a la ceremonia.
Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron este sábado 31 de octubre en una casona del barrio porteño de San Telmo, donde celebraron una ceremonia íntima acompañados por familiares, amigos y reconocidas figuras del espectáculo argentino. La pareja, que había anunciado su compromiso en enero, eligió un espacio histórico de la Ciudad de Buenos Aires para concretar su unión después de varios meses de preparativos.
La celebración reunió a personalidades de la música, la televisión, el teatro y la comunicación. Entre los invitados estuvieron Dillom, Juliana Gattas, Cande Vetrano, Mery del Cerro, Peter Lanzani, Benjamín Rojas, Damián Betular y Ofelia Fernández, además de familiares y colaboradores cercanos a los recién casados.
Durante la tarde, los asistentes comenzaron a llegar al lugar, donde se había dispuesto un operativo de seguridad que incluyó el corte de la calle para preservar la privacidad de la pareja y facilitar el ingreso de los invitados, publicó Infobae.
Una ceremonia íntima en una casona de San Telmo
La cantante y el comunicador, creador de Gelatina, habían confirmado su compromiso a comienzos de 2026. Desde entonces, avanzaron con los preparativos de una celebración que buscó reunir a sus círculos más cercanos.
Para la boda eligieron una antigua casona ubicada en San Telmo, uno de los barrios históricos de Buenos Aires. El lugar recibió durante la tarde a los invitados, que fueron llegando de manera escalonada.
La organización contempló medidas especiales de seguridad y privacidad. Como parte del operativo, se interrumpió la circulación vehicular en la calle donde se encontraba el establecimiento.
A pesar del carácter reservado de la ceremonia, la llegada de las figuras del espectáculo despertó atención en las inmediaciones, donde algunos invitados saludaron a quienes aguardaban desde el exterior.
Dillom y Juliana Gattas, entre los primeros invitados
Uno de los primeros en llegar fue Dillom, el rapero que mantiene una relación cercana con Lali Espósito y que compartió escenario con ella en distintas oportunidades.
El músico eligió un conjunto de estilo oversize, compuesto por un saco cruzado beige, una camisa blanca con detalles florales dorados y pantalón negro. Completó su vestimenta con anteojos de sol de color naranja.
Minutos después llegó Juliana Gattas, integrante del dúo Miranda! y una de las amigas más cercanas de la cantante.
La artista optó por un conjunto negro integrado por saco cruzado, falda corta, medias de tul y zapatos de taco. Sumó una blusa estampada en tonos verdes, blancos y bordó, además de labios rojos y una cartera de cuero brillante.
La presencia de ambos músicos reflejó el vínculo de Lali con distintos referentes de la escena musical argentina, que acompañaron a la pareja en la celebración.
La familia de Lali también estuvo presente
Entre las primeras personas que ingresaron al lugar estuvo Anita Espósito, hermana de la cantante, quien llegó acompañada por Majo Riera y su hijo Santino.
Anita eligió un vestido largo rojo, sin mangas y con una falda de capas superpuestas. Completó su vestimenta con una pequeña cartera de mano con estampado animal print.
La presencia de familiares fue parte central de una ceremonia que la pareja organizó con un formato íntimo, aunque contó con numerosos invitados vinculados al ambiente artístico.
Los allegados se sumaron progresivamente al festejo, que reunió a personas que acompañaron a Lali y Pedro en distintas etapas de sus trayectorias.
Cande Vetrano y Mery del Cerro acompañaron a la cantante
Entre las invitadas destacadas estuvo Cande Vetrano, actriz que mantiene una amistad de muchos años con Lali Espósito y que compartió con ella proyectos televisivos desde su infancia.
Vetrano llegó acompañada por su pareja, Andrés Gil, con quien tiene un hijo llamado Pino. La actriz lució un vestido largo turquesa con escote halter, sandalias rojas de taco y un pequeño bolso de red del mismo color.
Gil, por su parte, eligió un traje negro con camisa blanca y moño. El actor saludó a quienes se encontraban en el exterior mientras ingresaba a la ceremonia.
Otra de las amigas de la cantante que asistió fue Mery del Cerro, quien llegó junto a Meme Bouquet.
La actriz eligió un vestido marrón oscuro de corte asimétrico, con una manga abullonada y un tajo lateral. Su acompañante lució un conjunto gris de rayas finas verticales y una camisa oscura.
La presencia de ambas actrices volvió a reunir a figuras que compartieron proyectos profesionales y mantuvieron vínculos personales con Espósito a lo largo de los años.
Peter Lanzani, expareja de Lali, también fue invitado
Uno de los asistentes que más atención generó fue Peter Lanzani, actor y expareja de Lali Espósito, quien también formó parte de la celebración.
Lanzani llegó con un saco beige sobre una camisa blanca desabotonada en el cuello. Llevaba el cabello oscuro y ondulado hasta los hombros y saludó a las personas que lo fotografiaban desde afuera.
Su presencia se sumó a la de otros integrantes del ambiente televisivo que compartieron distintas etapas de la carrera de la cantante.
Entre ellos estuvo Benjamín Rojas, quien también participó en producciones vinculadas con Cris Morena.
El actor eligió un saco negro sobre un sweater beige claro, acompañado por una cadena plateada y anteojos de sol oscuros.
Al ingresar, sonrió y extendió su teléfono celular hacia las personas que se encontraban en las inmediaciones.
Ofelia Fernández, Tomás Rebord y otros invitados
La lista de asistentes también incluyó a figuras vinculadas con la comunicación y la actividad pública.
Ofelia Fernández llegó acompañada por Marcos Aramburu, mientras que Tomás Rebord asistió junto a su pareja, conocida como Sugus.
Su presencia reflejó el círculo de amistades de Pedro Rosemblat, quien desarrolla su actividad profesional en el ámbito de la comunicación y es uno de los referentes del proyecto Gelatina.
También asistió Justina Bustos, quien eligió un abrigo de plumas fucsia sobre un vestido negro corto, aros largos con strass y un bolso oscuro.
Entre los invitados estuvo además Damián Betular, reconocido por su trayectoria en la pastelería y su participación en programas de televisión.
La combinación de artistas, comunicadores y figuras públicas marcó una celebración que reunió a personas cercanas a ambos protagonistas.
Los bailarines de Lali también participaron de la boda
La cantante también estuvo acompañada por integrantes de su equipo artístico, con quienes comparte presentaciones y proyectos musicales. Entre los asistentes estuvieron los bailarines Nicolás Merlin y Kotho Núñez, que eligieron vestimentas particulares para la ocasión.
Merlin lució una camisa negra de mangas largas con cordones cruzados en el frente, un cinturón ancho de cuero beige con tachas metálicas y pantalones acampanados del mismo tono.
Núñez, por su parte, combinó un traje negro con una camisa de estampado floral en tonos celestes y rosas, corbata a rayas, pantalón corto y botas altas de charol negro con hebillas metálicas.
Ambos formaron parte de los invitados vinculados directamente con la actividad musical de Espósito.
Una boda que reunió a distintas generaciones del espectáculo
La ceremonia permitió reunir a personas que acompañaron a Lali Espósito desde sus primeros trabajos en televisión hasta su consolidación como cantante.
Actores que compartieron producciones juveniles, músicos que participaron de sus espectáculos y amigos del ambiente artístico estuvieron presentes en el festejo.
Por su parte, Pedro Rosemblat contó con la compañía de personas vinculadas con su trayectoria en los medios de comunicación y con su círculo personal.
La celebración se concretó después del compromiso anunciado en enero y puso fin a varios meses de preparativos.
Con una casona histórica como escenario y una lista de invitados que incluyó a reconocidas figuras argentinas, Lali Espósito y Pedro Rosemblat celebraron su casamiento rodeados de familiares y amigos cercanos.