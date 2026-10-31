Halloween en SUP: familias y chicos salieron disfrazados a remar por el río Paraná

Una particular celebración de Halloween en SUP se vivió este sábado en Paraná, donde niños y adultos se animaron a salir disfrazados a remar sobre las aguas del río Paraná. La propuesta, organizada por la escuela de stand up paddle del Paraná Rowing Club, reunió a familias y deportistas en una tarde de sol y altas temperaturas, con recorridas por el sector de las islas y una merienda grupal como cierre.

La actividad comenzó en la playa del club, donde los participantes prepararon sus tablas y lucieron distintos accesorios alusivos a Halloween. Sombreros, pinturas y disfraces formaron parte de una jornada que combinó deporte, recreación y encuentro familiar.

En diálogo con Elonce, Cecilia y Roxana, integrantes de la escuela de SUP, explicaron que la iniciativa surgió de los profesores y monitores con el objetivo de ofrecer una experiencia diferente, fomentar la participación y aprovechar las condiciones de la tarde para disfrutar del río.

Disfraces, tablas y una celebración sobre el agua

La propuesta tuvo como protagonistas a los integrantes de la escuela de SUP, quienes se sumaron a la convocatoria con distintos elementos de Halloween.

Cecilia explicó que la iniciativa buscó combinar una celebración recreativa con la práctica deportiva y el encuentro entre los participantes.

“Esta es una iniciativa que surgió de los profes y del equipo de los monitores de la escuela de SUP. Hoy es salir a festejar un poco con la excusa de Halloween, a festejar del río, que al fin nos está acompañando este solcito. Apareció el calor paranaense y a disfrutar todos del deporte”, expresó.

Por su parte, Roxana contó que la consigna fue sencilla: incorporar algún accesorio alusivo a la celebración para darle un toque especial a la jornada.

“La propuesta era que tenían que venir disfrazados con algo para festejar Halloween y, más que nada, también para sociabilizar todos los que hacemos SUP”, explicó.

La instructora destacó que el encuentro también permitió acercar la actividad a otras personas interesadas en conocer este deporte.

Los más chicos también se animaron a remar disfrazados

Uno de los aspectos que llamó la atención fue el entusiasmo de los niños, que participaron con sus disfraces y se prepararon para ingresar al agua acompañados por los instructores.

Roxana, quien trabaja con los alumnos más pequeños de la escuela, contó que la respuesta fue inmediata cuando les propusieron celebrar Halloween de una manera diferente.

“Soy instructora de SUP de los pequeñitos. Propusimos la actividad y enseguida a ellos les encantó, así que también es para grandes y chicos”, relató a Elonce.

La jornada reunió aproximadamente a siete niños y 15 adultos, aunque las instructoras aclararon que la escuela cuenta con más integrantes que no participaron de esta convocatoria.

La salida contempló recorridos adaptados a las edades y posibilidades de los participantes. Los más pequeños realizaron un trayecto cercano a la costa, mientras que los demás se dirigieron hacia el sector de las islas.

“La idea es hacer una recorrida por acá cerca de la isla y un poco para los más chiquitos costeando. Después nos encontramos acá en la playa a hacer una merienda grupal para toda la familia de SUP”, detalló una de las organizadoras.

La crecida del río Paraná y las recomendaciones para remar

La actividad se desarrolló en un contexto de creciente del río Paraná, una situación que requiere mayores precauciones para quienes practican deportes náuticos.

Las instructoras señalaron que es posible continuar con la práctica de SUP siempre que se respeten las condiciones de seguridad y las indicaciones de los profesionales.

“Por más que el río está crecido, con las debidas precauciones se puede remar y se puede hacer este deporte que es hermoso”, sostuvo Roxana.

Cecilia Bonino remarcó que uno de los requisitos fundamentales es saber nadar antes de subirse a una tabla.

“Primero, no subirse a la tabla si no sabemos nadar, eso es básico. Aprender en alguna de las escuelas de SUP, tenemos acá en Paraná muchas opciones, así que hay que aprovecharlas”, recomendó.

Además, insistió en la importancia de respetar las instrucciones de los profesores y monitores, así como las disposiciones que pueda establecer Prefectura Naval Argentina.

“Hay que hacer mucho caso a los profes, a los monitores y estar atentos a cualquier cuestión que nos vaya planteando Prefectura para tener cuidados, pero se puede disfrutar”, agregó.

Una tarde de Halloween que terminó con un encuentro familiar

Más allá de la recorrida por el río, la propuesta buscó fortalecer los vínculos entre quienes participan de la escuela de SUP y sus familias.

La merienda compartida fue prevista como un momento de reunión después de la actividad sobre el agua, para continuar la celebración de Halloween fuera de las tablas.

Las organizadoras destacaron que este tipo de encuentros permite que los alumnos se conozcan mejor, compartan experiencias y disfruten del deporte en un ambiente recreativo.

“La idea es hacer este tipo de actividades para que la gente se vaya sumando”, señaló Roxana, quien destacó el entusiasmo de los participantes.