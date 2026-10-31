Rescataron 124 aves enjauladas que eran ofrecidas a la venta en una forrajería

La Policía Federal Argentina rescató 124 aves silvestres que permanecían en cautiverio y eran presuntamente comercializadas en una forrajería de Colón, provincia de Buenos Aires. El procedimiento se realizó en el marco de una investigación por posibles infracciones a las leyes de protección de la fauna y maltrato animal. Durante el allanamiento también se secuestraron trampas, elementos utilizados para capturar pájaros y teléfonos celulares.

El operativo fue desarrollado por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), a través de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Pergamino, con intervención de la Justicia Federal de San Nicolás. Como resultado, un hombre argentino de 38 años fue notificado de las actuaciones judiciales.

Además de los ejemplares rescatados, los investigadores encontraron elementos utilizados para la captura de aves. El valor estimado de los animales y bienes involucrados en el procedimiento fue establecido en aproximadamente $10.715.000, según informó la fuerza federal.

La investigación comenzó por una denuncia sobre venta de animales

La causa se inició en junio de 2026, después de que la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA) presentara una denuncia sobre la posible comercialización de aves y tortugas silvestres en una forrajería de la ciudad bonaerense de Colón.

A partir de esa información, efectivos de la DUOF Pergamino realizaron tareas de campo para determinar si el establecimiento desarrollaba actividades vinculadas con la venta ilegal de fauna.

Durante las averiguaciones, los agentes constataron la existencia del comercio y observaron ejemplares silvestres que permanecían enjaulados y estaban dispuestos para su comercialización.

Con los elementos reunidos, la Fiscalía Federal de San Nicolás, a cargo de Matías Di Lello, solicitó una orden de allanamiento para avanzar con el procedimiento.

La medida fue autorizada por el Juzgado Federal de San Nicolás, encabezado por Carlos Villafuerte Ruzzo, con intervención de la Secretaría a cargo de Gustavo Parigini.

Rescataron 124 aves y secuestraron trampas para capturarlas

Durante el allanamiento, los efectivos encontraron 124 aves de distintas especies, además de animales domésticos que se encontraban en el establecimiento.

El procedimiento permitió identificar una importante cantidad de elementos presuntamente utilizados para la captura de ejemplares silvestres.

Entre los objetos secuestrados se contabilizaron 44 tramperas para aves y 26 plantillas con pegamento, dispositivos empleados para atrapar pájaros. También fueron incautados dos teléfonos celulares, que quedaron a disposición de la investigación judicial.

En el operativo participaron agentes especializados del Departamento Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina, quienes colaboraron con la identificación de las especies y las tareas necesarias para su preservación.

Asimismo, intervino personal de Control Ambiental de la Dirección de Protección Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación.

Un hombre fue notificado por infracciones a las leyes de protección animal

Como consecuencia del procedimiento, un ciudadano argentino de 38 años fue notificado por presuntas infracciones a la legislación sobre maltrato animal y conservación de la fauna silvestre.

La investigación busca establecer las responsabilidades vinculadas con la tenencia y posible comercialización de los ejemplares encontrados en el establecimiento.

La intervención judicial se desarrolló bajo las disposiciones legales que protegen a las especies silvestres y regulan su captura, tenencia y comercialización.

Qué ocurrió con las aves rescatadas

Por disposición de la Fiscalía Federal de San Nicolás, los ejemplares recuperados fueron trasladados a establecimientos habilitados para su resguardo y cuidado.

Las aves quedaron alojadas en criaderos autorizados de las localidades bonaerenses de 25 de Mayo y Pergamino, donde se dispusieron medidas para su protección y preservación.

El traslado se realizó con la intervención de personal especializado, que brindó asistencia técnica para identificar las especies y garantizar las condiciones necesarias para su resguardo.

El procedimiento formó parte de las acciones impulsadas por el Ministerio de Seguridad Nacional para investigar delitos ambientales y combatir las actividades ilegales relacionadas con la fauna silvestre.