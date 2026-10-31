El río Paraná sigue creciendo y los camalotes comenzaron a acumularse cerca de los muelles

El río Paraná mide 4.35 metros este sábado a la altura del puerto de la capital entrerriana y, de acuerdo a los registros de Prefectura a los que accedió Elonce, el curso de agua aumentó su nivel 37 centímetros en una semana y se mantiene en creciente, pero aún lejos de los niveles de alerta y evacuación, previstos en 4.70 metros y 5 metros, respectivamente.

La situación no es la misma en La Paz, donde el Paraná mide 5.78 metros y se mantiene a tan solo dos centímetros del nivel de alerta; en Santa Elena, en tanto, registra una altura de 5.52 metros y se encuentra lejos de los niveles de alerta y evacuación, previstos en 6.90 metros y 7.25 metros, respectivamente. Mientras que, en Hernandarias, el río está en 4.97 metros y se mantiene estacionario.

Aguas abajo, el Paraná mide 4.69 metros a la altura de Diamante y su caudal se mantiene lejos de los niveles de alerta y evacuación, previstos en 5.30 metros y 5.50 metros, respectivamente. Asimismo, en Victoria, registra una altura de 4 metros y se encuentra a 60 centímetros el nivel de alerta y a 90 centímetros del nivel de evacuación.

Las proyecciones del INA

El Instituto Nacional del Agua (INA) difundió este viernes un nuevo pronóstico hidrométrico que anticipa que el río llegará a los 4,44 metros en Paraná el 3 de noviembre y continuará en ascenso hasta alcanzar los 4,51 metros el 10 de noviembre.

De cumplirse la proyección, el río sumaría otros nueve centímetros respecto de la marca registrada este sábado. Se trata de una estimación que puede modificarse de acuerdo con la evolución de las condiciones hidrológicas y los aportes que continúen llegando desde aguas arriba.

El informe del INA describe una tendencia ascendente en el tramo que comprende a Santa Fe, Paraná y Rosario, con niveles de aguas medias altas por encima de los valores habituales para esta época del año. “Durante los próximos siete días se prevé que se intensifique la tendencia y continúe en ascenso sostenido en o hacia aguas medias altas, probablemente sosteniéndose la tendencia ascendente en plazo de 7 - 15 días, actualmente con chances de aproximación/excedencia del nivel de Alerta en Paraná/Santa Fe durante la segunda semana de noviembre”, indicó el organismo nacional.

Camalotes avanzan sobre la costa de Paraná mientras el río continúa en creciente

Por otro lado, la crecida sostenida del río Paraná comienza a dejar otra postal conocida para los paranaense: grandes manchones de vegetación flotante que avanzan frente a la costa paranaense y se acumulan alrededor de los muelles. Se trata de los camalotes vuelven a ganar protagonismo en un escenario de aguas en ascenso.

La evolución del río será un factor clave para seguir lo que ocurra durante los próximos días. Los pronósticos anticipan que el Paraná continuará creciendo en la ciudad durante las primeras semanas de noviembre, por lo que el ingreso de vegetación flotante podría mantenerse mientras avance la crecida.

El escenario se da en medio de una creciente que avanza por el sistema del Paraná y que tiene entre sus factores las precipitaciones y los aportes de agua desde distintos sectores de la cuenca, incluidos el sur de Brasil y la región del río Iguazú. Y si bien el fenómeno es natural, puede generar complicaciones temporales en la actividad náutica y portuaria.