Entre Ríos capacita a gobiernos locales en planificación territorial con apoyo de la UNESCO

La Vicegobernación y el Ministerio de Planeamiento impulsaron una capacitación en planificación territorial destinada a municipios y comunas. El urbanista español Josep María Llop Torné encabezó un taller sobre el Sistema de Ciudades y el desarrollo de las microrregiones.
La capacitación en planificación territorial para gobiernos locales de Entre Ríos tuvo este viernes su primer encuentro presencial en el Museo Casa de Gobierno de Paraná.
La actividad fue organizada por el Instituto de Formación Legislativa (IFL) de la Vicegobernación y el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, con la participación del urbanista español Josep María Llop Torné, director de la Cátedra UNESCO Ciudades Intermedias.
La jornada formó parte del programa Experiencias para el Desarrollo Local de Entre Ríos, en el marco de la Agenda 2030, que comenzó el 13 de septiembre y busca fortalecer las capacidades técnicas y políticas de municipios y comunas.
Participaron la vicegobernadora Alicia Aluani; el ministro Hernán Jacob; el secretario de Planeamiento e Inversión Pública, Luis Uriona; y la coordinadora del IFL, Ivana Balbi, entre otras autoridades.
Buscan fortalecer la planificación de los gobiernos locales
Durante el encuentro, Aluani destacó la importancia de capacitar al personal de los gobiernos locales, especialmente en territorios que cuentan con diferentes recursos y capacidades institucionales.
La vicegobernadora también valoró la continuidad del Instituto de Formación Legislativa y el alcance de sus propuestas educativas en municipios y comunas entrerrianas.
Por su parte, Jacob resaltó el acompañamiento de la UNESCO para desarrollar herramientas adaptadas a las características de la provincia.
“Reconociendo nuestras potencialidades y nuestras características geográficas, de dispersión de la población y de una buena distribución territorial demográfica, pensamos que esta es una herramienta que puede generar en todas las regiones de la provincia mejores condiciones para el desarrollo”, sostuvo.
El aporte de la UNESCO al desarrollo territorial
El urbanista Josep María Llop Torn é destacó la importancia de promover conocimientos y herramientas de planificación desde las propias comunidades. “El conocimiento se moviliza no desde arriba, sino desde la localidad, para que lo local y territorial genere desarrollo”, afirmó.
El especialista también valoró la posibilidad de regresar a Entre Ríos y compartir experiencias con técnicos y referentes políticos provinciales y municipales. La capacitación cuenta con el encuadre metodológico de la Cátedra UNESCO Ciudades Intermedias de la Universidad de Lleida, España, y de la Fundación En Obras.
Cómo funciona el programa Sistema de Ciudades
El secretario Luis Uriona explicó que la iniciativa busca promover la articulación entre localidades para abordar problemáticas compartidas. “Es un programa que genera microrregiones a partir de asociar localidades. El objetivo es que cada localidad planifique su territorio y, a su vez, articule con las demás la solución de problemáticas comunes”, señaló.
Según explicó, esta metodología permite fortalecer a municipios y comunas que presentan dificultades para resolver determinadas necesidades de manera individual. Uriona también destacó que la formación permitirá contar con personal capacitado en planificación territorial y sostener las acciones del programa a largo plazo.
Qué localidades participan de la capacitación
La propuesta contempla hasta 25 participantes con perfiles técnicos y políticos de las 11 localidades que integran el Sistema de Ciudades de Nogoyá: Aranguren, Hernández, Lucas González, Ramírez, Antelo, Betbeder, Estación Camps, Febre, XX de Septiembre, Aldea San Miguel y Nogoyá.
También está destinada a hasta 40 representantes de organismos provinciales vinculados con áreas de Planeamiento, Desarrollo Económico, Gobierno, Trabajo y Economía.
El programa utiliza como referencia el Método Plan Base e incorpora experiencias de ordenamiento territorial desarrolladas en distintas localidades entrerrianas, entre ellas Betbeder, Antelo, Estación Camps, Aldea San Miguel, Valle María y Villa Hernandarias.
Desde el IFL destacaron que la iniciativa busca dejar capacidades instaladas en los territorios y favorecer la elaboración de estrategias conjuntas para el desarrollo local.