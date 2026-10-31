Maratón de la Avicultura: bombero corrió 5 kilómetros con 22 kilos de equipamiento

Un bombero voluntario de 61 años completó los cinco kilómetros recreativos de la Maratón de la Avicultura con más de 22 kilos de equipamiento de protección, en una jornada marcada por las altas temperaturas en la ciudad entrerriana de Crespo. Se trata de Jorge Ladner, integrante de la Asociación Bomberos Voluntarios Centenario, quien participó este sábado de la actividad deportiva utilizando el equipo estructural completo que habitualmente emplean los bomberos durante determinadas intervenciones.

El desafío se desarrolló en el marco de la Maratón de la Fiesta Nacional de la Avicultura, que reunió a alrededor de 700 participantes entre corredores de la prueba competitiva de diez kilómetros y personas que se sumaron al recorrido recreativo de cinco kilómetros. Ladner completó esta última distancia con casco, chaquetón, pantalón, botas, guantes y equipo de respiración autónoma, una combinación que agregó una exigencia física considerable al trayecto.

La institución a la que pertenece difundió su participación y destacó el significado de la iniciativa, tanto por la edad del bombero como por las condiciones en las que realizó el recorrido. “No fue solamente participar de una carrera. Fue representar a nuestro cuartel y dejar un mensaje que va mucho más allá de los cinco kilómetros”, expresaron desde la Asociación Bomberos Voluntarios Centenario de Crespo.

Cinco kilómetros con más de 22 kilos de equipamiento

La particularidad de la participación de Jorge Ladner estuvo en la vestimenta y los elementos que decidió utilizar para completar la prueba. A diferencia de los corredores que participaron con ropa deportiva, el bombero llevó puesto su equipo de protección personal estructural, compuesto por distintas prendas y dispositivos destinados a resguardar a los efectivos durante sus tareas operativas.

El conjunto incluyó casco, chaquetón, pantalón, botas y guantes, además de un equipo de respiración autónoma. El peso total superó los 22 kilogramos, una carga que debió transportar durante todo el recorrido de cinco kilómetros.

A esa exigencia se sumaron las condiciones meteorológicas de la jornada, ya que la temperatura se aproximó a los 30 grados. El calor también fue señalado por otros participantes de la maratón como uno de los principales factores que dificultaron el desarrollo de las pruebas.

En el caso de Ladner, la utilización del equipo estructural agregó una dificultad adicional debido al peso y a las características de los elementos de protección, diseñados para su uso en intervenciones de emergencia y no para competencias deportivas.

El reconocimiento de los Bomberos Voluntarios de Crespo

La Asociación Bomberos Voluntarios Centenario de Crespo compartió públicamente la experiencia de su integrante y puso el acento en el compromiso que representó completar la distancia con el equipamiento de trabajo.

“¡61 años, más de 22 kilos encima y un desafío cumplido!”, destacaron desde la institución al dar a conocer la participación del bombero en la maratón.

En el mismo mensaje, remarcaron que Ladner aceptó afrontar el recorrido en condiciones particulares y que su presencia tuvo como objetivo representar al cuartel durante una actividad que convocó a cientos de personas.

“A sus 61 años, Jorge aceptó el desafío y demostró que la vocación, el compromiso y la pasión por ser bombero no tienen edad”, señalaron desde la entidad.

La institución también manifestó su reconocimiento por el esfuerzo realizado y por la decisión de participar de una propuesta comunitaria con los elementos que identifican la tarea de los bomberos voluntarios.

“¡Un verdadero orgullo para toda nuestra institución!”, expresaron al finalizar la publicación dedicada a Ladner.

Una maratón que reunió a unos 700 participantes

La participación del bombero se produjo durante una nueva edición de la Maratón de la Avicultura, realizada este sábado en Crespo como antesala de la Fiesta Nacional de la Avicultura, prevista para el 6, 7 y 8 de noviembre.

La actividad incluyó una competencia de diez kilómetros y un recorrido recreativo de cinco kilómetros, con presencia de atletas de distintas localidades entrerrianas y de otras provincias. Según las cifras preliminares difundidas por la organización, alrededor de 700 personas participaron de la jornada, una convocatoria superior a la registrada durante el año anterior.

El evento también contó con el acompañamiento de numerosos vecinos y familias, que se instalaron en diferentes sectores del circuito para alentar a los participantes. Las temperaturas elevadas y las pendientes del recorrido urbano formaron parte de las dificultades mencionadas por los corredores.