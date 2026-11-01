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Policiales Siniestro en la capital entrerriana

Un incendio causó graves daños en un auto en Paraná: investigan cómo sucedió

El vehículo fue afectado por un incendio en esa intersección de la capital entrerriana. El episodio motivó un operativo de emergencia para controlar el fuego y resguardar el sector, con presencia de bomberos y personal policial.

1 de Noviembre de 2026
Incendio en Paraná.
Incendio en Paraná.

El vehículo fue afectado por un incendio en esa intersección de la capital entrerriana. El episodio motivó un operativo de emergencia para controlar el fuego y resguardar el sector, con presencia de bomberos y personal policial.

Un auto se prendió fuego en la intersección de Sud América y Pringles, en Paraná. El episodio motivó la intervención de los servicios de emergencia.

 

Tras recibir el aviso por el incendio, una dotación de Bomberos Voluntarios se dirigió hasta el lugar. Allí también intervino personal de Bomberos Zapadores.

 

 

Los dos cuerpos trabajaron de manera conjunta para controlar la situación. Las tareas se concentraron en el vehículo y en resguardar la seguridad del sector.

 

Investigan cómo comenzó el fuego

 

El operativo contó además con la presencia de efectivos policiales. El personal brindó apoyo durante la intervención en esa esquina de Paraná.

 

 

Las causas del incendio son materia de investigación. Se busca establecer qué originó las llamas que afectaron al auto.

 

Bomberos Voluntarios confirmó su participación en el procedimiento y el trabajo coordinado con Zapadores. También destacó la colaboración policial durante las tareas de emergencia.

Temas:

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