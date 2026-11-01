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Paraná Acompañamiento y pedido por su recuperación

Se celebró una misa por Bárbara Brunetti y sigue el pedido de oración por su recuperación

La celebración se realizó este domingo en la Parroquia Santo Domingo Savio de Paraná. Familiares, amigos y compañeros acompañan a la periodista de Elonce, que permanece internada en la Clínica Modelo, y mantienen el pedido de oración por su recuperación.

1 de Noviembre de 2026
Bárbara Brunetti.
Bárbara Brunetti.

La celebración se realizó este domingo en la Parroquia Santo Domingo Savio de Paraná. Familiares, amigos y compañeros acompañan a la periodista de Elonce, que permanece internada en la Clínica Modelo, y mantienen el pedido de oración por su recuperación.

Este domingo se celebró una misa por la salud de Bárbara Brunetti, periodista de Elonce, quien permanece internada en la Clínica Modelo de Paraná. La celebración tuvo lugar a las 11 en la Parroquia Santo Domingo Savio.

 

El encuentro formó parte de las manifestaciones de fe y acompañamiento organizadas para pedir por su recuperación. La cadena de oración continúa mientras la comunicadora atraviesa un delicado momento de salud.

 

 

Familiares, amigos, compañeros de trabajo y personas cercanas expresaron su afecto mediante mensajes y oraciones. Las muestras de solidaridad también estuvieron dirigidas a sus seres queridos.

 

Un encuentro para pedir por su salud

 

La misa en Santo Domingo Savio fue convocada para acompañar a Bárbara Brunetti desde la oración. La celebración se sumó al pedido que se sostiene desde que se conoció su internación.

 

 

El acompañamiento de sus compañeros de Elonce forma parte de esas expresiones de cercanía. El deseo compartido es su recuperación y el apoyo a su familia durante este proceso.

 

El pedido de oración permanece abierto a quienes deseen sumarse. La intención continúa centrada en la salud de la periodista y en brindar fortaleza a sus seres queridos.

 

 

La información compartida por su entorno

 

En la actualización anterior sobre su estado, el entorno de Bárbara Brunetti había comunicado una estabilización que consideró alentadora. En esa misma información aclaró que seguía internada en terapia intensiva y bajo seguimiento médico.

Esa comunicación corresponde al parte difundido previamente y no constituye una nueva actualización sobre su evolución. La periodista continúa recibiendo atención en la Clínica Modelo de la capital entrerriana.

 

Su familia agradeció las manifestaciones de cariño recibidas durante los últimos días. Tras la misa de este domingo, se mantiene la cadena de oración por su recuperación.

Temas:

Bárbara Brunetti misa pedido de oración
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