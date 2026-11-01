ANSES comienza noviembre con un nuevo cronograma: las fechas que deben consultar los beneficiarios

El calendario de ANSES para noviembre no contempla pagos de jubilaciones, Pensiones No Contributivas, AUH y Asignación Familiar por Hijo durante la primera semana, del lunes 2 al viernes 6. Las primeras acreditaciones de esos grupos están previstas desde el miércoles 11.

La reorganización del cronograma modifica las fechas habituales de comienzo del mes. Para los jubilados que perciben hasta un haber mínimo, las primeras terminaciones de DNI cobrarán entre el miércoles 11 y el viernes 13.

La fecha también depende de la prestación: dos personas con igual terminación de documento pueden tener días de cobro diferentes. Por eso, corresponde distinguir el calendario previsional del establecido para las asignaciones.

Cuándo empiezan a cobrar los jubilados

Los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo y tienen DNI terminado en 0 recibirán el pago el miércoles 11 de noviembre. Los documentos finalizados en 1 tendrán su turno el jueves 12.

Las terminaciones 2 y 3 compartirán fecha el viernes 13. De esta manera, las primeras cuatro terminaciones de documentos se distribuirán en tres jornadas de acreditación.

Quienes perciben haberes superiores a la mínima comenzarán a cobrar más adelante. ANSES fijó el martes 24 para los DNI terminados en 0 y 1, y el miércoles 25 para los finalizados en 2 y 3.

Las fechas de pensiones y asignaciones por hijo

Para las Pensiones No Contributivas, los documentos terminados en 0 y 1 cobrarán el miércoles 11 de noviembre. Los finalizados en 2 y 3 recibirán sus haberes el jueves 12.

En la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo, la terminación 0 cobrará el miércoles 11. Los DNI finalizados en 1 lo harán el jueves 12 y los terminados en 2, el viernes 13.

Los titulares de esas asignaciones con documento terminado en 3 tendrán fecha de cobro el lunes 16. Esa es una de las diferencias con los jubilados de la mínima, para quienes la misma terminación cobra el viernes anterior.

Los montos que acompañan el calendario de noviembre

Las jubilaciones y pensiones de ANSES tendrán un aumento del 1,93%, aplicado automáticamente. El haber mínimo quedará en $444.158,46 y, con el bono confirmado de $70.000, el ingreso total será de $514.158,46.

La jubilación máxima alcanzará los $2.988.765,82. Quienes superen la mínima, pero no lleguen a $514.158,46, recibirán un refuerzo proporcional hasta completar ese límite.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor será de $355.326,77 y llegará a $425.326,77 con el bono. Las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez quedarán en $310.910,92, o $380.910,92 al sumar el refuerzo.