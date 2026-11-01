Los ganadores y las historias detrás de una multitudinaria Maratón de la Avicultura

Carlos Johnson y Ximena Simeone fueron los ganadores de los 10 kilómetros competitivos de la Maratón de la Avicultura, disputada este sábado 31 de octubre en Crespo. El atleta de Monte Vera completó el recorrido en 31 minutos y 48 segundos, mientras que la representante de Puerto Yeruá se impuso entre las mujeres con 38 minutos y 42 segundos.

La jornada reunió a alrededor de 700 participantes entre la competencia principal y los cinco kilómetros recreativos, aeróbicos y de caminata familiar. Hubo corredores de distintas localidades entrerrianas y de otras provincias, además de vecinos que acompañaron desde las calles.

La largada y la llegada estuvieron ubicadas en el Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín, frente al predio ferial de la Fiesta Nacional de la Avicultura. El público también se instaló en el Parque del Centenario y en el Anfiteatro del Lago para seguir las pruebas.

Una jornada con resultados e historias personales

La Maratón de la Avicultura contó con cobertura de Elonce, que acompañó la actividad y recogió los testimonios de corredores, familiares y organizadores. Las entrevistas permitieron conocer cómo atravesaron los participantes una tarde marcada por el calor y las pendientes del circuito urbano.

Durante la cobertura de Elonce también se destacó la historia de Yamila Alarcón, ganadora del recorrido de cinco kilómetros después de un año sin competir. “Haber venido y ganarla motiva para seguir entrenando y volver a las competencias”, expresó tras cruzar la meta.

Las altas temperaturas fueron una dificultad compartida por atletas experimentados y participantes recreativos. A lo largo del trayecto, familias y vecinos alentaron a los corredores, que recibieron sus medallas al completar cada distancia.

Con más de 400 inscriptos, se corre la Maratón de la Avicultura en Crespo

Carlos Johnson encabezó la clasificación masculina

Johnson consiguió el primer puesto de los 10 kilómetros con un registro de 31 minutos y 48 segundos. El representante de Monte Vera aventajó por 45 segundos a José Zabala, de Humboldt, quien terminó segundo con 32 minutos y 33 segundos.

Así se vivió la largada de la Maratón de la Avicultura en Crespo

El podio masculino lo completó Máximo Andino, de Victoria, con 33 minutos y 8 segundos. Sebastián Sosa, de General Pirán, ocupó el cuarto lugar al finalizar en 33 minutos y 24 segundos.

La quinta posición quedó en manos de Santiago Zabala, también de Humboldt, con 34 minutos y 15 segundos. De esta manera, dos representantes de esa localidad santafesina ingresaron entre los cinco primeros de la general.

Ximena Simeone se impuso entre las mujeres

En la clasificación femenina, Simeone ganó con 38 minutos y 42 segundos. La corredora de Puerto Yeruá terminó con una ventaja de un minuto y 27 segundos sobre Daniela Penoni, de Chajarí.

Maratón de la Avicultura: unos 700 participantes en Crespo

Penoni registró 40 minutos y 9 segundos, mientras que Avril Pérez, de Buenos Aires, completó el podio con 40 minutos y 38 segundos. Ambas quedaron por delante de María Victoria Rivero, de Victoria.

Rivero finalizó cuarta con 40 minutos y 55 segundos. Rosa Monzón, de Feliciano, cerró las cinco primeras posiciones con un tiempo de 43 minutos y 28 segundos.

Las crespenses mejor ubicadas en los 10 kilómetros

Manuela Gómez encabezó la clasificación de mujeres de Crespo en la Maratón de la Avicultura, con 45 minutos y 7 segundos. Sheila Waigel fue segunda con 45 minutos y 47 segundos, y Carla Gabás terminó tercera con 47 minutos y 19 segundos.

Berenice Carrasco ocupó el cuarto puesto con 48 minutos y 26 segundos, seguida por Araceli Gottig, con 48 minutos y 39 segundos. Sol Altamirano quedó sexta, al completar el recorrido en 48 minutos y 48 segundos.

Las siguientes posiciones fueron para Lucía Altamirano, con 51 minutos y 13 segundos; Erica Bauer, con 52 minutos y 42 segundos; Noelia Ygich, con 53 minutos y 3 segundos; y Mónica Aguiar, con 53 minutos y 17 segundos.

Maratón de la Avicultura: emotivos testimonios de los primeros en completar los 5 kilómetros

Daian Usinger fue el primero entre los varones locales

Daian Usinger lideró la general masculina de Crespo con 35 minutos y 29 segundos. Fabricio Fernández llegó segundo con 36 minutos y 57 segundos, y Walter Jacob completó el podio local con 37 minutos y 33 segundos.

Gaspar Weber terminó cuarto con 39 minutos y 24 segundos. José María Gerstner ocupó el quinto lugar con 39 minutos y 59 segundos, apenas un segundo por delante de Gastón Miño, que registró 40 minutos.

El clasificador continuó con Maximiliano Weimer, con 40 minutos y 34 segundos; Maximiliano Ulrich, con 42 minutos y 31 segundos; Gabriel Bernhardt, con 42 minutos y 52 segundos; y Jonathan Kappes, con 44 minutos y 3 segundos.

El regreso de Alarcón y los desafíos de los cinco kilómetros

Alarcón contó que, aunque había dejado de competir durante aproximadamente un año, mantuvo sus entrenamientos. Su conocimiento de las calles crespenses la ayudó en el regreso: “Yo ya sé que Crespo tiene sus subidas y bajadas, así que más o menos me pude desprender rápido porque lo conozco”.

La distancia recreativa también permitió participar a quienes no habían preparado una carrera de diez kilómetros. Joel, que corrió junto a su hermano, celebró haber completado el trayecto sin detenerse: “No nos animamos a la de diez porque no nos preparamos mucho, pero estuvo bien, relindo el recorrido”.

Entre los grupos que viajaron estuvo una delegación de aproximadamente 40 personas de Paraná. “Muy linda la organización. Venimos de un grupo de Paraná, somos como 40, así que estamos muy contentos y felices de estar acá”, manifestó uno de sus integrantes.

Una convocatoria que creció antes de la fiesta nacional

La organización estuvo a cargo de la Municipalidad y la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura, con acompañamiento público y privado. El subdirector de Deportes, Francisco Morales, señaló que en 2025 habían participado unas 550 personas y destacó el crecimiento de esta edición.

El intendente Marcelo Cerutti valoró la participación de atletas, grupos de entrenamiento, clubes y familias. Por su parte, Mariela Gallinger, presidenta de la asociación civil, destacó el armado y la señalización de los circuitos, además del trabajo conjunto realizado durante los meses previos.

La Maratón de la Avicultura anticipó la fiesta nacional que Crespo celebrará el 6, 7 y 8 de noviembre. La programación reunirá exposición, gastronomía y espectáculos, con Turf el viernes, El Polaco el sábado y Soledad Pastorutti el domingo.