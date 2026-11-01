Concepción del Uruguay celebra su desfile histórico con Granaderos y la voz de Emanuel Noir

Concepción del Uruguay realizará este domingo 1 de noviembre su desfile histórico en homenaje al general Justo José de Urquiza. La ceremonia comenzará a las 10 en Plaza Ramírez, con la participación de Granaderos, Patricios, cuatro bandas musicales e instituciones de la ciudad. Elonce transmitirá en vivo.

La actividad había sido postergada el domingo anterior por las condiciones climáticas. La nueva convocatoria mantendrá la propuesta que combina el homenaje musical con el paso de delegaciones educativas, civiles, militares y de seguridad.

El encuentro conmemorará los 225 años del nacimiento de Urquiza, los 200 años de la elevación de la localidad al rango de ciudad y los 175 años del Pronunciamiento. Este último acontecimiento tuvo lugar en la misma plaza que recibirá la celebración.

Emanuel Noir cantará junto al Coro Estable Municipal

Uno de los momentos previstos será la interpretación del Himno de Concepción del Uruguay, con Emanuel Noir como solista. El cantante de Ke Personajes estará acompañado por el Coro Estable Municipal, bajo la dirección del maestro Juan Miguel Lacava.

A sus 89 años, Lacava volverá a conducir la agrupación que dirige desde su fundación, el 11 de septiembre de 1971. El coro también participó de los festejos del bicentenario de la ciudad, cuando grabó el himno junto a los Hermanos Cuestas en 1983.

La ceremonia tendrá, además, la participación simultánea de cuatro bandas: Tambor de Tacuarí, del Regimiento de Patricios; la Banda de la Policía de Entre Ríos; la del Regimiento de Tanques 6 Blandengues, de Concordia; y la del Batallón de Ingenieros Blindado II. Interpretarán el Himno Nacional, la Marcha de Entre Ríos y la Marcha de San Lorenzo.

Cómo será el recorrido de las delegaciones

El desfile histórico comenzará pasadas las 10.30 desde calle 9 de Julio, en el sector oeste de Plaza Ramírez. Los Veteranos de Malvinas encabezarán el paso de las delegaciones.

A continuación participarán las comunidades educativas, desde escuelas integrales y jardines de infantes hasta establecimientos primarios y secundarios. También estarán representadas la educación de adultos, las instituciones terciarias y las universidades, que cerrarán ese segmento.

El recorrido continuará con organizaciones civiles, deportivas y culturales de Concepción del Uruguay. Se sumarán clubes, autos y motos antiguos, entre otras propuestas anunciadas para la jornada.

Granaderos y Patricios cerrarán el desfile

El tramo final del desfile histórico estará dedicado a las fuerzas militares y de seguridad. Participarán escuelas de cadetes, el Escuadrón Dragones de la Muerte y la División Guardia de Seguridad y Custodia del General Urquiza de la Policía provincial, con indumentaria de época creada en 1860.

También desfilarán efectivos del Regimiento de Caballería de Exploración 12 Dragones Coronel Zelaya, de Gualeguaychú. Desde Concordia llegarán integrantes y vehículos motorizados del Regimiento de Caballería de Tanques 6 Blandengues.

El cierre estará a cargo de las secciones del Regimiento de Patricios y del Regimiento de Granaderos a Caballo. Su paso completará el homenaje a Urquiza en Plaza Ramírez, que podrá seguirse a través de la transmisión de Elonce.