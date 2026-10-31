Fisicoculturista de 90 años sorprendió en un campeonato internacional: los secretos para mantener su cuerpo

El hombre tiene 90 años y busca vivir por lo menos hasta los 100

Toshisuke Kanazawa tiene 90 años y volvió a sorprender al mundo del deporte al participar en una competencia internacional de fisicoculturismo en Santa Susanna, España. El atleta japonés se presentó en la categoría máster, destinada a deportistas mayores de 50 años, y compitió frente a participantes varias décadas menores que él.

Su actuación generó repercusiones por su condición física y su decisión de continuar en actividad a una edad en la que muchos deportistas ya dejaron las competencias. Aunque no consiguió un lugar en el podio, Kanazawa aseguró que todavía tiene objetivos por cumplir.

“Estoy pensando en intentarlo una vez más a los 93. Después de eso, probablemente tendré que retirarme”, expresó.

La dieta japonesa que mantiene desde los 50 años

Kanazawa atribuyó parte de su estado físico a una alimentación que sostiene desde hace décadas. Su dieta se basa en productos tradicionales japoneses, entre ellos arroz integral, natto —un alimento elaborado con soja fermentada— y sopa de miso.

“Desde que cumplí 50 años, he estado desarrollando músculo siguiendo una dieta puramente japonesa: arroz integral, natto, un plato de soja fermentada, y sopa de miso”, explicó.

“Es la forma clásica de comer japonesa. Y gracias a eso, he vivido 90 años sin enfermarme jamás”, agregó.

Además de su alimentación vegetariana, su preparación incluye hasta tres horas diarias de entrenamiento, con ejercicios de fuerza, práctica de poses y movilidad.

También respeta períodos de descanso para trabajar los distintos grupos musculares. Según la información publicada, no consume alcohol ni tabaco.

Una trayectoria con títulos y varios regresos

El japonés comenzó a competir a los 20 años, luego de dejar la natación para dedicarse al levantamiento de pesas. En 1960 y 1963 obtuvo importantes triunfos al ganar el certamen Mr. Japan, y en 1967 alcanzó el cuarto puesto en el IFBB Universe.

Sin embargo, se retiró de las competencias a los 34 años y permaneció 16 años alejado de los escenarios. Su regreso estuvo relacionado con la enfermedad de su esposa, quien disfrutaba verlo competir.

Desde entonces, construyó una nueva etapa deportiva con títulos en categorías Masters. El mes pasado, un día después de cumplir 90 años, ganó la categoría para mayores de 85 años en el All Japan Masters Fitness Championship, disputado en Hiroshima. Con ese triunfo alcanzó su 17º título nacional.

Su objetivo: inspirar a otras generaciones

En España, Kanazawa volvió a demostrar que mantiene la misma pasión por el fisicoculturismo. Antes de salir al escenario, realizó la preparación habitual junto a su equipo, con ejercicios de calentamiento y aplicación de bronceador en aerosol.

“Me gusta intentar hacer cosas que nadie más ha hecho, y más que nada quiero dedicarme al culturismo el resto de mi vida”, sostuvo.

También reflexionó sobre la importancia de la fortaleza mental para alcanzar objetivos personales: “Una vez que te propones algo, necesitas desarrollar la fortaleza mental y la determinación para llevarlo a cabo pase lo que pase”.

Su aspiración es continuar activo, inspirar a otras personas mayores y mantenerse saludable hasta los 100 años.