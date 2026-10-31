San José: un hombre rompió los vidrios de una pizzería céntrica y fue denunciado

Un hombre provocó destrozos en la fachada de una pizzería céntrica de San José durante la mañana de este sábado. El hecho ocurrió en el local gastronómico “Pizzería La Plaza”, ubicado sobre calle Cettour, donde fueron rotos los vidrios de las ventanas y de la puerta principal de ingreso, publicó InfoPalmares.

De acuerdo con la denuncia realizada por el propietario del establecimiento, el sujeto arremetió contra el frente del comercio y ocasionó importantes daños materiales.

Denuncia y registros de las cámaras de seguridad

Luego del episodio, el responsable del local se presentó en la sede policial para radicar la correspondiente denuncia. Además, puso a disposición de los investigadores las grabaciones de las cámaras de seguridad, que habrían registrado el momento de la agresión.

El damnificado también solicitó ante la Justicia que se imponga una restricción perimetral contra el acusado, con el objetivo de resguardar la integridad física del personal y prevenir nuevos hechos de violencia contra el inmueble.

Hasta el momento, no se informó oficialmente si la medida preventiva fue concedida ni se dieron a conocer los motivos que habrían desencadenado el accionar del hombre.