Tres allanamientos en La Paz por abuso de armas: encontraron cocaína y marihuana

Tres allanamientos simultáneos realizados en la ciudad de La Paz, en el marco de una investigación por abuso de armas de fuego, permitieron encontrar elementos que podrían estar vinculados con la comercialización de estupefacientes. Durante los operativos, la Policía secuestró envoltorios con sustancias compatibles con cocaína y marihuana, además de otros elementos de interés para la causa.

Los procedimientos se llevaron adelante durante la tarde del viernes 30 de octubre, entre las 18 y las 20:30, en domicilios ubicados en los barrios Feria y Eucaliptal.

Las medidas fueron ejecutadas por efectivos de la Comisaría Primera, la Sección Comando Radioeléctrico y la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, bajo las directivas de la Unidad Fiscal de La Paz.

Qué encontraron durante los allanamientos

Como resultado de uno de los procedimientos, los uniformados secuestraron un cartucho percutado calibre 20, considerado de interés para la investigación por abuso de armas.

En otro de los domicilios, si bien no encontraron los elementos que buscaban en relación con el hecho inicial, localizaron una balanza de precisión y varios envoltorios con sustancias que, por sus características, serían compatibles con cocaína y cannabis sativa.

Además, se incautó un teléfono celular que también quedó a disposición de las autoridades.

Intervino Drogas Peligrosas

A partir del hallazgo de las sustancias, se dio intervención a la División Drogas Peligrosas y a la Fiscalía correspondiente para avanzar con las actuaciones judiciales.

Los elementos fueron secuestrados y serán sometidos a las pericias correspondientes para determinar la naturaleza de las sustancias encontradas. Los tres allanamientos se enmarcan en una investigación que continúa bajo la órbita de la Justicia de La Paz.