Patronato define su futuro ante Atlético Rafaela: qué necesita para evitar el descenso

Patronato afrontará este lunes, desde las 15, un partido decisivo frente a Atlético de Rafaela por la permanencia en la Primera Nacional. El equipo de Paraná llegará a la última fecha de la temporada con la obligación de conseguir un resultado que le permita evitar el descenso. Una victoria como visitante le garantizará la continuidad en la segunda categoría del fútbol argentino, mientras que un empate o una derrota lo dejarán pendiente de lo que suceda en el enfrentamiento entre Nueva Chicago y Chacarita.

El conjunto dirigido por Marcelo Fuentes atravesó una semana de preparación especial, con entrenamientos en el predio La Capillita y la decisión de trasladar los últimos trabajos al estadio Presbítero Bartolomé Grella. La planificación contempló una concentración en Paraná desde este sábado, una última activación el domingo y el posterior viaje a Rafaela, donde el plantel quedará alojado hasta el encuentro.

En medio de la expectativa por la definición del campeonato, el presidente de Patronato, Adrián Bruffal, se refirió a la situación deportiva del club y transmitió tranquilidad pese a la importancia del compromiso. “Nosotros dependemos de nosotros, así que estamos tranquilos”, expresó durante una entrevista con el programa Mundo Ascenso, emitido por La Red AM 910.

Qué necesita Patronato para salvarse del descenso

La situación de Patronato en la última fecha de la Primera Nacional presenta una posibilidad concreta de asegurar la permanencia sin depender de otros resultados. Si derrota a Atlético de Rafaela, el Rojinegro conservará automáticamente su lugar en la categoría, independientemente de lo que ocurra en los demás encuentros de la jornada.

Sin embargo, el escenario será diferente si el equipo de Marcelo Fuentes no consigue los tres puntos. Tanto un empate como una derrota lo obligarán a seguir de cerca el resultado del partido entre Nueva Chicago y Chacarita, dos equipos involucrados en la pelea por evitar el descenso.

La combinación de resultados podría derivar en una definición adicional, incluida la posibilidad de disputar un encuentro desempate. Por ese motivo, el cuerpo técnico y los dirigentes pusieron el foco en la necesidad de conseguir una victoria en Rafaela para evitar depender de terceros.

El desafío será conseguir ese resultado fuera de Paraná, en un encuentro que concentrará buena parte de la atención de los hinchas rojinegros. Patronato llegará a la definición después de una temporada atravesada por dificultades deportivas y numerosas lesiones, factores que también fueron mencionados por la dirigencia al analizar el presente del plantel.

Adrián Bruffal: “Nosotros dependemos de nosotros”

El presidente de Patronato, Adrián Bruffal, habló sobre la preparación del equipo y el escenario que enfrentará el club en la última fecha. Durante su participación en Mundo Ascenso, el dirigente remarcó que la posibilidad de asegurar la permanencia mediante una victoria permite afrontar la definición sin depender inicialmente de otros resultados.

“Nosotros dependemos de nosotros, así que estamos tranquilos. Tuvimos un poco la mala suerte de tener muchos lesionados en este campeonato. Es lo que nos tocó y es la realidad, de eso no podemos salir. Los muchachos que están, están bien”, manifestó.

Bruffal reconoció que las lesiones condicionaron el desarrollo de la temporada, aunque destacó que los futbolistas disponibles se encuentran preparados para afrontar el compromiso. En ese sentido, evitó profundizar en las dificultades del campeonato y concentró su mensaje en la necesidad de conseguir un resultado positivo.

El dirigente también sostuvo que la única alternativa para superar el momento deportivo es continuar trabajando y trasladar esa preparación al campo de juego. “La realidad es que nosotros estamos acá y la única forma de salir es trabajar y ganar el domingo. Creo que, en la honestidad de los jugadores, para mí es un partido de fútbol y va a ganar el mejor”, expresó durante la entrevista.

Si bien en esa declaración hizo referencia al domingo, el encuentro ante Atlético de Rafaela está programado para el lunes a las 15, según la información difundida sobre la última fecha.

La posibilidad de un desempate por la permanencia

La definición de la temporada mantiene abiertas distintas alternativas para los equipos comprometidos con la permanencia. En el caso de Patronato, la victoria representa el único resultado que le permitirá asegurar su continuidad sin necesidad de realizar cálculos sobre los demás partidos.

En cambio, si no logra imponerse en Rafaela, su situación dependerá del resultado entre Nueva Chicago y Chacarita y de las condiciones de desempate previstas para la competencia. La información disponible no permite establecer una combinación única para cada marcador, pero sí confirma que existe la posibilidad de una definición adicional.

Bruffal se refirió expresamente a ese escenario y aseguró que el club está dispuesto a afrontar cualquier instancia necesaria para conservar su lugar en la Primera Nacional.

“Si nos toca jugar un partido desempate, jugaremos un partido. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para ganar el día lunes”, afirmó el presidente rojinegro.

Sus declaraciones reflejaron la postura de la dirigencia frente a una definición que podría extenderse más allá de los 90 minutos del encuentro en Santa Fe. No obstante, la prioridad será resolver la permanencia mediante un triunfo ante Atlético de Rafaela.

Patronato trasladó los últimos entrenamientos al Grella

En cuanto a la preparación deportiva, el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Fuentes dispuso modificaciones en la planificación de los últimos días previos al encuentro. Después de realizar la mayor parte de las prácticas semanales en el predio La Capillita, el plantel profesional pasó a trabajar en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, ubicado en barrio Villa Sarmiento.

La decisión permitió desarrollar los movimientos finales en el escenario principal del club antes de emprender el viaje a la provincia de Santa Fe. El objetivo de estas sesiones fue completar la preparación física y futbolística para un compromiso en el que Patronato buscará asegurar su continuidad en la segunda división.

Durante la semana, el cuerpo técnico concentró sus esfuerzos en llegar a la última fecha con los futbolistas disponibles en las mejores condiciones posibles. La cantidad de lesionados acumulados durante el campeonato fue uno de los inconvenientes señalados por la dirigencia, aunque Bruffal manifestó su confianza en quienes integrarán el equipo.

La planificación también contempló una concentración anticipada para mantener al grupo enfocado en el partido y organizar los últimos movimientos antes de la salida hacia Rafaela.

Cómo será el viaje de Patronato a Rafaela

Según la hoja de ruta establecida por el cuerpo técnico, el plantel de Patronato desarrolló su concentración en Paraná este sábado, como parte de la preparación para la definición del campeonato.

El domingo, los jugadores realizarán una última activación y trabajos livianos antes de emprender el viaje hacia Rafaela. Una vez en territorio santafesino, la delegación quedará concentrada a la espera del encuentro previsto para el lunes a las 15.

El partido se disputará sin público visitante, por lo que los hinchas rojinegros deberán seguir la definición desde Paraná y otros puntos de la provincia.

El traslado y la concentración forman parte de una planificación orientada a reducir las distracciones en la previa de uno de los compromisos más importantes de la temporada para el club.