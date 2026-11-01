Binance reabrió los retiros de criptomonedas tras el robo de más de US$ 6.000 millones

El hackeo a Binance registró un nuevo capítulo este domingo, cuando la plataforma de intercambio de criptomonedas comenzó a restablecer los retiros de fondos, suspendidos tras un ciberataque que provocó el robo de aproximadamente 6.300 millones de dólares en activos digitales. La reapertura se realiza por etapas y bajo controles de seguridad reforzados.

La compañía informó que los usuarios ya pueden retirar algunas de las principales criptomonedas, entre ellas Bitcoin, Ethereum y BNB. También comenzó a habilitar otras redes, mientras continúa verificando sus sistemas para normalizar progresivamente las operaciones.

El anuncio representa un avance respecto de la situación informada anteriormente, cuando Binance había confirmado que logró cubrir el 90% de las pérdidas. Según la actualización más reciente, esa cobertura alcanzó el 95%, mediante recursos propios destinados a reponer los activos sustraídos.

Binance busca restablecer la confianza de sus usuarios

La empresa aseguró que asumirá el impacto económico del ataque y que sus clientes no deberán afrontar las pérdidas. Para ello, utilizó fondos de seguridad, reservas y recursos de su tesorería corporativa.

El porcentaje pendiente corresponde principalmente a criptomonedas de menor liquidez, cuya adquisición puede demandar más tiempo. La reposición de activos no implica necesariamente que los fondos robados hayan sido recuperados de los atacantes.

Binance había anticipado que la reapertura se efectuaría "por fases", con verificaciones adicionales para evitar nuevos incidentes. La medida busca recuperar la confianza de los usuarios después de uno de los mayores robos registrados en el mercado de activos digitales.

El FBI atribuyó el ataque a hackers de Corea del Norte

El FBI identificó como responsable del ciberataque a TraderTraitor, un grupo informático vinculado con Corea del Norte. Según el organismo estadounidense, el robo ocurrió alrededor del 29 de octubre y afectó activos digitales por más de 6.000 millones de dólares.

Los investigadores detectaron que los atacantes comenzaron a convertir parte de las criptomonedas sustraídas en Ethereum, una maniobra que podría facilitar posteriores movimientos destinados a dificultar su rastreo, según difundió iProfesional.

El organismo también advirtió sobre posibles operaciones de lavado mediante plataformas de finanzas descentralizadas y servicios de intercambio instantáneo. TraderTraitor había sido vinculado anteriormente con el millonario ataque contra Bybit, ocurrido en febrero de 2025.

Trump puso en duda la responsabilidad norcoreana

El presidente estadounidense, Donald Trump, manifestó cautela respecto de la atribución del ataque y señaló que su administración todavía analizaba la información disponible.

"No sabemos si es Corea del Norte; pero, si lo es, hablaremos con Corea del Norte al respecto", declaró ante periodistas en Florida.

Mientras continúa la investigación, Binance avanza con la normalización de sus servicios. El episodio reabrió el debate internacional sobre la seguridad de las plataformas de criptomonedas y la protección de los fondos de sus usuarios.