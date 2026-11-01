La venta de autos 0km cayó un 12% en octubre y las marcas asiáticas ganan terreno

La venta de autos 0km en Argentina volvió a registrar una caída durante octubre de 2026, con 45.965 vehículos patentados, lo que representó una baja del 8,4% respecto de septiembre y del 12% en comparación con el mismo mes del año pasado. Los datos fueron difundidos por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

Según el informe del sector, en septiembre se habían registrado 50.207 unidades, mientras que en octubre de 2025 los patentamientos alcanzaron los 52.261 vehículos. De esta manera, el mercado automotor mostró una nueva contracción, pese a la incorporación de marcas y modelos.

En el acumulado de los primeros diez meses de 2026, los patentamientos llegaron a 481.852 unidades, un 12,8% menos que las 552.758 registradas durante el mismo período de 2025, de acuerdo con los datos difundidos por la Agencia Noticias Argentinas.

Las marcas asiáticas ganan participación en el mercado

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, analizó el comportamiento del sector y sostuvo que "en octubre continuó la recomposición del mercado automotor argentino", impulsada por la llegada de nuevas marcas y una oferta cada vez más amplia.

En ese sentido, destacó el avance de las automotrices asiáticas, que comenzaron el año con una participación reducida y actualmente superan el 11% del mercado argentino. Esta expansión amplió las alternativas disponibles para los consumidores.

Beato también señaló que existen oportunidades en materia de precios y financiación. Según explicó, estas condiciones permitieron sostener un nivel de actividad superior a las 45.000 unidades mensuales durante cinco meses consecutivos.

Qué esperan las concesionarias para fin de año

De cara a noviembre y diciembre, el titular de ACARA reconoció que históricamente son meses de menor actividad, aunque anticipó que podrían registrarse mejoras en la comparación interanual.

"Es probable que los transitemos con crecimiento interanual ya que las marcas acentuarán sus promociones y bonificaciones para cumplir sus objetivos anuales", expresó.

Además, manifestó que una recuperación en el cierre del año permitiría comenzar a proyectar un 2027 con mejores perspectivas para la comercialización de vehículos nuevos.

Toyota lideró las ventas y las camionetas encabezaron el ranking

Entre las automotrices, Toyota volvió a ocupar el primer lugar en octubre, con 6.947 unidades patentadas. Volkswagen se ubicó segunda, con 5.358, mientras que Fiat completó el podio con 5.039 vehículos.

Detrás quedaron Ford, con 4.421 unidades; Chevrolet, con 3.863; Renault, con 3.064; Peugeot, con 2.316; Citroën, con 1.426; BYD, con 1.377; y Jeep, con 1.063.

En cuanto a los modelos, las camionetas dominaron los primeros puestos. La Toyota Hilux encabezó el ranking con 2.820 patentamientos, seguida por la Volkswagen Amarok, con 2.128, y la Ford Ranger, con 1.953. El Fiat Cronos, con 1.799 unidades, y la Ford Territory, con 1.791, completaron los cinco vehículos más vendidos del mes.