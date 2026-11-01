Una casa rodante se desprendió de una camioneta y chocó contra una columna en Concordia

Una casa rodante se desprendió de una camioneta en Concordia y terminó impactando contra una columna de alumbrado público sobre avenida Monseñor Rosch, frente a las termas. El accidente de tránsito ocurrió este domingo, alrededor de las 15:30 horas, y motivó la intervención de efectivos policiales y personal municipal.

Según la información proporcionada por la Policía, el vehículo involucrado fue una camioneta Volkswagen Amarok, conducida por un hombre de 50 años, que circulaba transportando una casa rodante marca Acapulco 405.

Por causas que todavía se intentan establecer, la estructura se desprendió de la camioneta y terminó chocando contra una columna de iluminación ubicada en el sector. El episodio se produjo en una zona de circulación vehicular cercana al complejo termal de Concordia.

(PER)

Intervención policial tras el accidente frente a las termas

Tras el hecho, personal de la Comisaría Quinta acudió al lugar para intervenir en el siniestro y tomar conocimiento de las circunstancias en las que se produjo el desprendimiento.

También trabajaron agentes de Tránsito, quienes participaron de las actuaciones correspondientes. Hasta el momento, no se informaron oficialmente las causas que provocaron que la casa rodante se separara del vehículo que la transportaba.

La información policial tampoco precisó si se registraron personas lesionadas ni el alcance de los daños ocasionados en la columna de alumbrado público contra la que impactó la estructura.

Investigan las circunstancias del desprendimiento

La intervención de los efectivos de la Comisaría Quinta y del personal de Tránsito permitió iniciar las actuaciones vinculadas con el episodio, cuya mecánica deberá establecerse.

Por el momento, las autoridades no brindaron mayores precisiones sobre las circunstancias del siniestro, por lo que se aguarda información complementaria acerca de lo ocurrido.