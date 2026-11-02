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Policiales Villaguay

Una camioneta chocó contra un caballo en la Ruta 18

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 173, cuando tres caballos irrumpieron sobre la calzada. Uno de los animales murió tras el impacto. La Policía localizó al propietario de los equinos.

2 de Noviembre de 2026
Una camioneta chocó contra un caballo en la Ruta 18
Una camioneta chocó contra un caballo en la Ruta 18

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 173, cuando tres caballos irrumpieron sobre la calzada. Uno de los animales murió tras el impacto. La Policía localizó al propietario de los equinos.

Una camioneta chocó contra un caballo en la Ruta Nacional 18, a la altura del kilómetro 173, en jurisdicción de Villa Clara, durante la madrugada de este lunes 2 de noviembre. El siniestro ocurrió cuando tres equinos se atravesaron repentinamente sobre la calzada. Los dos ocupantes del vehículo resultaron ilesos, mientras que el animal embestido murió.

 

Según informó la Policía, el hecho se registró alrededor de las 00:50, cuando una Toyota Hilux circulaba en sentido Concordia-Viale, con dos hombres a bordo.

 

En esas circunstancias, los animales irrumpieron sobre la ruta y el conductor no logró evitar la colisión contra uno de ellos. Como consecuencia del impacto, la camioneta sufrió daños materiales, aunque ninguno de sus ocupantes presentó lesiones.

Tras el accidente, efectivos de la Comisaría Villa Clara acudieron al lugar para intervenir en el procedimiento y establecer las circunstancias del hecho.

 

Asimismo, se solicitó la colaboración de personal de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, con el objetivo de identificar al responsable de los equinos que se encontraban sueltos sobre la ruta.

 

Durante la mañana de este lunes, luego de distintas tareas de búsqueda e investigación, los efectivos lograron localizar al propietario de los tres caballos.

Temas:

Ruta Nacional 18 accidente en ruta 18 Villa Clara choque contra un caballo
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