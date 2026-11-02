Entrerrianos ganadores con el Quini 6: las localidades donde se realizaron las apuestas

El Quini 6 dejó nuevos ganadores en Entre Ríos durante el sorteo de este domingo, en la modalidad Siempre Sale. Cada uno acertó cinco números y recibirá un premio de $9.006.984.

Desde el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) confirmaron a Elonce las siete agencias donde se confeccionaron las boletas y señalaron que un octavo ganador realizó su apuesta desde IAFASPlay.

Las apuestas ganadoras del Siempre Sale se registraron en las agencias Nº 974 y Nº 1359 de Paraná; la Agencia Nº 68 de Feliciano; la Agencia Nº 471 de Diamante; la Agencia Nº 717 de General Ramírez; Agencia Nº 1030 de Gualeguaychú y Agencia Nº 1186 de Concepción del Uruguay.

El sorteo del Siempre Sale tuvo un total de 54 ganadores en todo el país, quienes acertaron cinco de los seis números sorteados: 14, 08, 09, 05, 40 y 02.

Los principales pozos millonarios quedaron vacantes

Más allá de los premios del Siempre Sale, ninguno de los apostadores logró acertar los seis números en las principales modalidades del Quini 6, por lo que los pozos millonarios continuaron acumulándose.

En el Tradicional, los números sorteados fueron 14, 41, 09, 07, 08 y 10. Como no hubo ganadores con seis aciertos, quedaron acumulados $1.243.482.887 para el próximo sorteo.

En La Segunda, las bolillas favorecidas fueron 37, 27, 24, 02, 16 y 04. Tampoco se registraron ganadores y el pozo ascendió a $1.855.682.086.

Por su parte, en La Revancha salieron los números 29, 23, 39, 00, 14 y 02. El premio mayor quedó vacante y se anunció un pozo de $800.000.000 para la siguiente edición.

En la modalidad Pozo Extra, el sorteo registró 1.221 ganadores, quienes recibirán $163.800,16 cada uno.

El próximo sorteo del Quini 6, previsto para el miércoles, tendrá un pozo total estimado de 5.400 millones de pesos. Elonce.com