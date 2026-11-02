Video: Detuvieron a un hombre que habría salido a disparar molesto por el ruido de las motos

Un hombre fue detenido en Las Parejas, en el sur de Santa Fe, después de que presuntamente saliera armado a la calle y efectuara varios disparos. Según las primeras informaciones, se habría molestado por el ruido de las motos que circulaban por el sector.

El episodio ocurrió durante la madrugada del sábado 31 de octubre. La localidad pertenece al departamento Belgrano.

Los reportes iniciales señalaron que el sospechoso realizó detonaciones en distintas direcciones. En las inmediaciones había jóvenes reunidos cerca de una plaza.

La intervención policial

La situación motivó la intervención del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional III. Los efectivos acudieron al lugar y aprehendieron al hombre señalado por los disparos.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró el arma de fuego. El sospechoso quedó a disposición de la Fiscalía interviniente.

🚨 LAS PAREJAS, SANTA FE: SE CANSÓ DEL RUIDO DE LAS MOTOS, SALIÓ A LOS TIROS Y QUEDÓ DETENIDO #viral #video #santafe #lasparejas #motos #ruidosmolestos https://t.co/VEM0hp2hlz — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) November 2, 2026

Hasta el momento no se informaron personas heridas. Las actuaciones continúan para determinar las circunstancias en las que se produjeron las detonaciones.

Investigan qué ocurrió antes de los disparos

Una de las versiones iniciales vincula la reacción del hombre con los ruidos de las motos. Ese presunto motivo forma parte de lo que deberá establecer la investigación.

Si bien el episodio fue relacionado con el paso de motocicletas, los reportes describieron disparos en distintas direcciones. No precisaron que los proyectiles hubieran impactado contra los vehículos.

La Fiscalía deberá esclarecer la secuencia del hecho y la responsabilidad del detenido. La presencia de personas cerca de la plaza fue uno de los factores de riesgo durante el episodio atribuido al ruido de las motos.