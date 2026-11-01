Concordia: clausuraron un drugstore que funcionaba como boliche, secuestraron 14 motos y detuvieron a la propietaria

Un drugstore fue clausurado y secuestraron motos en Concordia

Un importante operativo conjunto entre la Jefatura Departamental Concordia y personal de Inspección General de la Municipalidad terminó con la clausura de un drugstore que funcionaba como boliche bailable sin cumplir con las ordenanzas municipales. Además, se retuvieron 14 motocicletas y una mujer de 27 años fue detenida por resistencia a la autoridad.

El procedimiento comenzó alrededor de las 5 de la madrugada y se desarrolló en el comercio conocido como "Drugstore El Jujeño", ubicado en inmediaciones de las calles Roca Argentina y avenida Tavella.

Foto: Jefatura Departamental Concordia

Según informó la Policía, el operativo se dispuso a raíz de distintos disturbios registrados durante octubre en el exterior del establecimiento.

Durante las inspecciones, las autoridades constataron que el lugar, habilitado como drugstore, era utilizado como un espacio de funcionamiento similar al de un boliche bailable, en presunta infracción a las ordenanzas municipales vigentes.

Identificaron a 71 personas y retuvieron 14 motos

El procedimiento contó con la participación de efectivos de distintas áreas de la Jefatura Departamental Concordia y agentes municipales de Inspección General.

Como resultado del operativo, fueron identificadas 49 personas de sexo masculino y 22 mujeres.

Además, los inspectores y efectivos policiales dispusieron la retención de 14 motocicletas por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

La intervención buscó controlar el funcionamiento del establecimiento y prevenir nuevos disturbios en la zona, luego de los episodios registrados durante el mes anterior.

Foto: Jefatura Departamental Concordia

Detuvieron a la propietaria del local por resistencia a la autoridad

Durante el desarrollo del procedimiento, una mujer de 27 años, señalada como otra de las propietarias del comercio, se habría resistido a ser identificada y entorpecido la tarea de los efectivos.

Ante esa situación, el personal policial procedió a su aprehensión por disposición de la fiscal Luciana Musuliotis, bajo la imputación de resistencia a la autoridad.

El operativo concluyó con la clausura del establecimiento y el secuestro de las motocicletas detectadas en infracción.