Visita del Papa León: alquilar una noche en Luján cuesta hasta 6.000 dólares

La próxima visita del papa León XIV a la Argentina ya genera un fuerte movimiento en el mercado de alojamientos temporarios. En Luján, algunas propiedades cercanas a la Basílica se ofrecen por hasta 6.000 dólares la noche, en medio de un incremento extraordinario de las búsquedas de hospedaje por parte de los fieles que esperan participar de las actividades religiosas.

Según un relevamiento de la plataforma Propio, las búsquedas de alojamiento en la ciudad bonaerense crecieron un 1.803% para las fechas de la visita. El precio típico para hospedarse durante la noche del martes 10 de noviembre, antes de la misa prevista para el día siguiente, alcanza los US$1.500.

La expectativa está vinculada con la llegada del pontífice, cuyo viaje apostólico se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre e incluirá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

La celebración frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, prevista para el miércoles 11 a las 10, concentra buena parte del interés de quienes buscan alojamiento cerca del santuario.

Luján, el destino con los precios más elevados

La cercanía con la Basílica se convirtió en uno de los principales factores que explican los valores de los alquileres temporarios. Algunas propiedades se publican por hasta US$6.000 por noche, aunque se trata de ofertas particulares y no de una tarifa promedio del mercado.

El relevamiento de Propio mostró que el precio típico para la noche del 10 de noviembre es casi siete veces superior al registrado para el 17 de noviembre, cuando la demanda vuelve a niveles habituales.

La disponibilidad también se redujo considerablemente. Las opciones económicas son cada vez más difíciles de encontrar y los alojamientos ubicados a pocas cuadras del santuario concentran las consultas.

El fenómeno no se limita a las viviendas particulares. Los hoteles y otros establecimientos también registran una oferta limitada para esas fechas, lo que incrementa la presión sobre el mercado local.

Qué sucede con los alojamientos en Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires, el movimiento generado por la visita papal también provocó un aumento de las consultas, aunque el sector hotelero no espera incrementos generalizados de tarifas.

Cristina Stegmann, directora comercial del Hotel Club Francés y presidenta de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), filial CABA, explicó que las consultas comenzaron apenas se anunció el viaje apostólico.

"Al anunciarse el viaje, comenzamos a registrar consultas rápidamente. Luego de las novedades sobre su salud y la operación se pausaron brevemente, pero al reconfirmarse la visita, el interés volvió a incrementarse", señaló.

La mayoría de los visitantes interesados en asistir a las actividades del Papa proviene del interior del país y de otros mercados regionales, especialmente Brasil y Paraguay.

Sin embargo, noviembre suele ser temporada alta para la hotelería porteña y las expectativas de ocupación están condicionadas por otros factores, entre ellos las restricciones operativas en el aeropuerto de Ezeiza.

Stegmann indicó que los establecimientos asociados a la entidad no aplicaron aumentos motivados por la visita de León XIV.

Córdoba también registra una fuerte demanda

La ciudad de Córdoba es otro de los destinos que recibirán visitantes durante el recorrido del pontífice. Allí está prevista una misa el martes 10 de noviembre a las 10, en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

La demanda también impactó en las plataformas de alojamiento. En el centro de la ciudad, el 81% de las opciones consultadas en Booking no figuraba disponible para la noche del 9 de noviembre.

Entre las alternativas que todavía aparecían publicadas, los precios oscilaban entre los $58.000 y los $900.000 por noche.

Uno de los establecimientos relevados, un hotel de cuatro estrellas, ofrecía una habitación a $590.000 para el lunes 2 de noviembre, mientras que para la fecha de la visita la tarifa ascendía a $650.000.

De todos modos, el movimiento extraordinario por la llegada del Papa convive con un escenario complejo para el mercado inmobiliario residencial cordobés, donde las operaciones de alquiler registraron una caída interanual del 46,5%, según datos del Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba.