Irregularidades hídricas: el Estado intimará a cumplir la Ley de Aguas ante un terraplén que bloquea el arroyo Viraguay

El fiscal de Estado constató las irregularidades cometidas a raíz de la construcción de un terraplén

El Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, constató las irregularidades cometidas a raíz de la construcción de un terraplén que interrumpe el flujo del arroyo Viraguay, causando perjuicio ambiental y económico sobre más de 100 mil hectáreas en el departamento Gualeguay.

La constatación se realizó sobrevolando la zona ubicada frente a Puerto Ruiz, próxima a la intersección de los ríos Gualeguay y Paraná Ibicuy. Se trata concretamente de un terraplén que rodea una superficie de más de 40 mil hectáreas, propiedad de Estancias del Ibicuy, cuyo referente es Pedro Pou.

La obra protege de inundaciones a la estancia referida, pero perjudica a los campos vecinos. En particular, interrumpe el curso del caudaloso arroyo Viraguay, a pesar de las observaciones realizadas por el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa).

La Ley de Aguas N° 9172

En Entre Ríos rige la Ley N° 9172, que regula el uso, aprovechamiento y conservación de las aguas superficiales y subterráneas, así como sus obras hidráulicas, con fines económico-productivos bajo principios de equidad y racionalidad ambiental.

La autoridad de aplicación es el Corufa, que se encarga de regular, planificar y proteger los recursos hídricos superficiales y subterráneos, ejerciendo el poder de policía.

El terraplén que rodea la superficie de 40 mil hectáreas cuenta con observaciones formales del organismo. Entre otras medidas, se ha dispuesto realizar cortes en la estructura que permitan el flujo normal del arroyo Viraguay. Sin embargo, los propietarios han incumplido sistemáticamente estas decisiones, una situación que ahora se agrava aún más por la inminencia de inundaciones en la cuenca del Gualeguay.