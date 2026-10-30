Germán Ulrich ganó el Premio Fray Mocho con un ensayo sobre Juan José Manauta

El escritor Germán Ulrich obtuvo el Premio Literario Fray Mocho por un ensayo dedicado a Juan José Manauta. El anuncio se realizó en Gualeguaychú, donde también se distinguieron obras de autores de Paraná y Concepción del Uruguay.
Germán Ulrich ganó el Premio Literario Fray Mocho con un ensayo dedicado a la vida, el pensamiento y la obra del escritor entrerriano Juan José Manauta. El anuncio se realizó este viernes en la Casa Natal de Fray Mocho, en Gualeguaychú, durante una ceremonia organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.
El jurado, integrado por María Moreno, Francisco Bitar y María Eugenia Faué, seleccionó la obra por el rigor de su investigación, la profundidad de su análisis crítico y su calidad literaria.
El reconocimiento constituye la máxima distinción literaria que otorga el Gobierno provincial. Según las bases del certamen, el ensayo ganador será publicado por la Editorial de Entre Ríos en una tirada de mil ejemplares.
Dos escritores entrerrianos recibieron menciones honoríficas
Además del premio principal, el jurado otorgó dos menciones honoríficas a obras que participaron de la convocatoria.
La primera correspondió a Las escenas periféricas, de Guillermo Meresman, residente en Paraná. La segunda fue para Las tres efes de Francisquillo, de Américo Schvartzman, de Concepción del Uruguay.
La selección estuvo a cargo de los tres integrantes del jurado, quienes evaluaron las producciones presentadas en esta edición dedicada al género ensayo.
Por primera vez, el anuncio se realizó en Gualeguaychú
El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó que la ceremonia se desarrolló por primera vez en la ciudad natal de José S. Álvarez, conocido como Fray Mocho.
“Es un momento que esperan todos los escritores de la provincia”, expresó el funcionario, quien remarcó la importancia de sostener el reconocimiento y promover políticas culturales con presencia en todo el territorio entrerriano.
Stoppello también valoró el trabajo conjunto con las autoridades municipales para establecer una sede de la Editorial de Entre Ríos en la casa del escritor.
Por su parte, el intendente Mauricio Davico manifestó su satisfacción por la elección de Gualeguaychú como sede del anuncio y expresó su deseo de que las próximas ediciones también tengan su ceremonia en ese espacio histórico.
Una convocatoria que incorporó la presentación digital
El director de la Biblioteca Provincial y de la Editorial de Entre Ríos, Matías Armándola, destacó que esta edición incorporó por primera vez la posibilidad de presentar trabajos de manera digital, además de conservar la modalidad presencial.
Según explicó, esta alternativa “facilitó la participación de los escritores y permitió incrementar la cantidad de obras recibidas”.
Del acto participaron autoridades provinciales y municipales vinculadas con las áreas de Cultura, Patrimonio y Desarrollo Humano.
El Premio Literario Fray Mocho fue establecido mediante la Ley Provincial Nº 7823 y representa el máximo reconocimiento literario de Entre Ríos.
La ceremonia en la Casa Natal de Fray Mocho vinculó esta nueva edición del certamen con el legado del escritor entrerriano, en un espacio que actualmente también alberga una sede de la editorial provincial.