Colapinto terminó octavo en México y Antonelli se consagró campeón de Fórmula 1

Franco Colapinto finalizó octavo en el Gran Premio de México y volvió a sumar puntos después de cuatro carreras. Max Verstappen se quedó con la victoria, mientras que Kimi Antonelli terminó tercero y, con 20 años, se convirtió en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1.
Franco Colapinto terminó octavo en el Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1, disputado este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, por la 19ª fecha de la temporada 2026. El piloto argentino de Alpine protagonizó una destacada remontada, volvió a sumar puntos después de cuatro carreras y cerró una jornada en la que el italiano Kimi Antonelli se consagró campeón del mundo.
El piloto bonaerense de 23 años había largado desde el undécimo puesto, pero consiguió avanzar cuatro posiciones durante los primeros metros de competencia. Su buena salida le permitió ubicarse rápidamente entre los diez primeros y comenzar a disputar los puestos que otorgan unidades para el campeonato.
La carrera quedó en manos de Max Verstappen, con Red Bull, quien se impuso por delante de Lewis Hamilton, de Ferrari, y Kimi Antonelli, de Mercedes. El tercer puesto le alcanzó al italiano para asegurar el título mundial y convertirse, con apenas 20 años, en el campeón más joven de la historia de la categoría.
La gran largada de Colapinto que le permitió avanzar cuatro posiciones
Uno de los momentos determinantes para Franco Colapinto fue la largada. El argentino aprovechó los primeros metros para superar a cuatro rivales y pasar del undécimo al séptimo puesto.
Esa maniobra inicial resultó fundamental para sus aspiraciones, ya que le permitió mantenerse dentro de la zona de puntos y afrontar el resto de la competencia con posibilidades concretas de conseguir un buen resultado.
A lo largo de la carrera, el representante de Pilar sostuvo un ritmo competitivo y logró mantenerse en la pelea por las posiciones intermedias, en un circuito donde las estrategias de neumáticos y las detenciones en boxes resultaron importantes. Finalmente, Colapinto cruzó la meta en el octavo lugar y sumó cuatro puntos para el campeonato, un resultado que le permitió cortar una racha de cuatro Grandes Premios sin terminar entre los diez primeros.
Colapinto superó a Pierre Gasly y Alpine sumó con sus dos pilotos
La actuación del argentino también se destacó por su rendimiento frente a su compañero de equipo, Pierre Gasly.
El francés había comenzado la competencia desde el noveno puesto, dos posiciones por delante de Colapinto. Sin embargo, tuvo dificultades durante las primeras vueltas y no consiguió mantener su posición inicial.
La estrategia de detenciones también favoreció al argentino, que pudo aprovechar el mejor estado de sus neumáticos después de pasar por boxes.