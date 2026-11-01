Alerta en Ezeiza: al menos 15 turistas extranjeros llegaron intoxicados desde Ushuaia

Al menos 15 turistas extranjeros llegaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza con síntomas de intoxicación luego de viajar desde Ushuaia en tres vuelos de cabotaje de Aerolíneas Argentinas. La situación motivó un operativo sanitario que se extendió desde la noche del sábado hasta las primeras horas de este domingo.

Los pasajeros fueron asistidos por personal de Sanidad aeroportuaria, que les brindó hidratación y atención médica. De acuerdo con la información difundida, ocho de ellos recibieron medicación, aunque ninguno necesitó ser trasladado a un hospital. Todos permanecieron fuera de peligro.

El procedimiento comenzó alrededor de las 20.30 del sábado y finalizó cerca de las 2 de la madrugada del domingo, cuando se retiró el último pasajero que permanecía bajo observación.

Investigan el origen de la intoxicación

Según los testimonios de los turistas, los afectados habían desembarcado de un crucero en Ushuaia antes de abordar los vuelos rumbo a Buenos Aires. Durante la travesía marítima habrían recibido viandas que contenían atún y pollo.

Por ese motivo, una de las principales hipótesis apunta a una posible intoxicación alimentaria vinculada con los alimentos consumidos durante el viaje. Sin embargo, hasta el momento no se determinó qué producto provocó los síntomas ni en qué momento se produjo la contaminación.

Entre los pasajeros afectados había ciudadanos de Francia, Alemania, Australia y Noruega. Las autoridades también intentaban establecer en cuál de los cruceros que arribaron recientemente al puerto de Ushuaia viajaba el grupo.

En los últimos días habían llegado a la terminal portuaria dos embarcaciones, una de origen noruego y otra chilena.

Qué informaron desde Aerolíneas Argentinas

Desde la compañía aérea explicaron que la tripulación dio aviso durante el vuelo sobre la situación de los pasajeros y solicitó asistencia médica al aterrizar en Ezeiza.

En relación con uno de los servicios, el comandante informó que "se requería asistencia de sanidad por registrarse una intoxicación de varios pasajeros". El aviso activó los sistemas de emergencia aeroportuaria para recibir a los afectados.

Además, desde Aerolíneas Argentinas descartaron indicios de que el episodio estuviera relacionado con la comida servida durante el vuelo. Explicaron que los turistas pertenecían a un mismo contingente, habían viajado en el mismo crucero y recibido un servicio de comidas en Ushuaia.

También señalaron que algunos integrantes del grupo ya presentaban síntomas en el aeropuerto fueguino y no llegaron a abordar el avión.

Por su parte, la ministra de Salud de Tierra del Fuego, Judit Di Giglio, aseguró que las autoridades provinciales no habían intervenido en el episodio, debido a que los síntomas comenzaron durante el vuelo o en el crucero.

El operativo sanitario concluyó durante la madrugada y ninguno de los turistas necesitó internación. Mientras tanto, continúan las averiguaciones para determinar el origen de la intoxicación.