Una argentina de 37 años murió en un choque contra un camión en Nueva Zelanda

Una mujer argentina de 37 años, oriunda de Mar del Plata, murió en un accidente de tránsito en Nueva Zelanda luego de que el automóvil en el que viajaba chocara contra un camión. La víctima fue identificada como Ayelén Amarilla, quien residía en ese país desde 2020 y había formado allí su familia, publicó La Capital de Mar del Plata.

El siniestro ocurrió el viernes 30 de octubre, alrededor de las 15.10, sobre la ruta estatal 6, en el tramo que conecta las localidades de Cromwell y Queenstown, en la Isla Sur de Nueva Zelanda. Por causas que todavía se investigan, el vehículo en el que circulaba la mujer impactó contra un camión cuando regresaba de su jornada laboral.

Como consecuencia del choque, Amarilla murió en el lugar. Otra persona involucrada en el accidente sufrió heridas leves y fue trasladada al Hospital Lakes District para recibir atención médica.

El operativo de emergencia incluyó la intervención de dos helicópteros y una ambulancia del servicio sanitario Hato Hone St John. Además, la ruta permaneció cerrada durante varias horas mientras trabajaban los equipos de rescate y los investigadores especializados en accidentes graves.

Quién era Ayelén Amarilla

Ayelén había cumplido 37 años durante octubre y vivía en Nueva Zelanda desde hacía seis años. En ese período había trabajado en distintos empleos, principalmente de carácter temporal, y se había instalado en la localidad de Cromwell.

En su entorno más cercano la conocían como "Coco". Era madre de Astrid, una nena de apenas dos años, y estaba en pareja con Frankie.

La noticia de su fallecimiento generó conmoción entre sus familiares y amigos, tanto en Nueva Zelanda como en Mar del Plata, donde todavía residen parte de sus seres queridos.

A través de las redes sociales, sus allegados comenzaron a compartir mensajes de despedida y recuerdos de su vida. La describieron como una persona generosa, afectuosa y especialmente dedicada a su hija.

Lanzaron una colecta para ayudar a su pareja y a su hija

Tras conocerse la tragedia, familiares y amigos de Ayelén organizaron una campaña solidaria en la plataforma neozelandesa Givealittle para acompañar económicamente a Frankie y a la pequeña Astrid.

La iniciativa fue publicada bajo el título "In loving memory of Coco, who always was keen to help others" (En memoria de Coco, que siempre estuvo dispuesta a ayudar a los demás).

CAJA DE AHORRO EN PESOS

Alias: amarilla.mariano.nac

CBU: 0110625730062522758815

CAJA DE AHORRO EN DÓLARES

Alias: amarillamariano.bna CBU: 0110625731062523416920

A nombre de Mariano Amarilla Bogado (su padre).

En la descripción de la colecta, sus allegados la recordaron como "una hermosa persona con un corazón bondadoso", que siempre estaba pendiente de los demás y transmitía la importancia de la empatía, la amabilidad y el acompañamiento.

También destacaron especialmente el vínculo que mantenía con su hija y el compromiso con su crianza. "Coco era una madre increíblemente cariñosa y dedicada. Siempre buscaba recetas saludables, actividades nuevas y maneras de fomentar el crecimiento y desarrollo de Astrid. Cada día, deseaba brindarle a su hija la infancia más feliz, sana y hermosa posible", expresaron.

La campaña busca ayudar a Frankie a afrontar los gastos cotidianos y acompañarlo en la crianza de Astrid tras la pérdida de su pareja.

"Ninguna donación es demasiado pequeña. Cada contribución, cada vez que se comparte y cada acto de bondad marcará la diferencia", señalaron los organizadores.

La iniciativa fue impulsada por Noelia Raquel Arias, amiga de la familia, y permite recibir colaboraciones desde distintos lugares del mundo.