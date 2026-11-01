Protestas en Alemania: saqueos, ataques a la policía y más de 100 agentes heridos

Miles de jóvenes participaron de una jornada de protestas en Alemania que terminó con graves disturbios en distintas ciudades, especialmente en Frankfurt. Durante los enfrentamientos, grupos encapuchados atacaron comercios, protagonizaron saqueos y agredieron a efectivos policiales.

Las movilizaciones se desarrollaron el sábado en 34 ciudades del país y fueron convocadas por el colectivo juvenil Gen Z regelt, cuyo nombre puede traducirse como «La Generación Z toma las riendas».

Crédito: Andreas Arnold / dpa/picture alliance

Los manifestantes reclamaron mejoras en el sistema educativo, una reducción del costo de vida y expresaron su rechazo al servicio militar obligatorio. Aunque la mayoría de las concentraciones transcurrió de manera pacífica, durante la noche se registraron episodios de violencia que obligaron a desplegar importantes operativos de seguridad.

Saqueos y ataques contra la policía en Frankfurt

Los incidentes más graves ocurrieron en Frankfurt, uno de los principales centros financieros de Alemania. Allí, grupos de personas encapuchadas rompieron las vidrieras de distintos establecimientos y saquearon al menos cinco comercios.

En total, 17 negocios sufrieron daños durante los disturbios. Entre los establecimientos atacados hubo locales de indumentaria deportiva y una armería, de donde fueron sustraídas dos armas que posteriormente quedaron bajo custodia policial.

Crédito: Reuters

Los enfrentamientos también incluyeron ataques contra las fuerzas de seguridad. Los manifestantes arrojaron piedras, botellas y bombas molotov contra los efectivos y los servicios de emergencia.

Ante la gravedad de los episodios, la Policía desplegó alrededor de 1.300 agentes. El operativo terminó con 54 personas detenidas, de entre 13 y 29 años.

El ministro del Interior del estado federado de Hesse, Roman Poseck, confirmó que más de 100 policías resultaron heridos durante los enfrentamientos. Uno de los efectivos sufrió lesiones graves luego de recibir el impacto de una piedra que le provocó la pérdida de varios dientes.

Crédito: Alex Kraus / Bloomberg

Las protestas se extendieron a otras ciudades

Frankfurt no fue el único escenario de incidentes. También se registraron episodios de tensión en Hamburgo, Berlín y Colonia.

En Hamburgo, algunos manifestantes levantaron barricadas y las incendiaron. En Berlín hubo lanzamiento de botellas y huevos, mientras que en Colonia la Policía utilizó cañones de agua para dispersar a grupos que atacaron a los efectivos con pirotecnia.

Las autoridades desplegaron miles de agentes en distintos puntos del país para controlar las movilizaciones y evitar nuevos enfrentamientos.

De acuerdo con los primeros balances, la convocatoria había reunido a decenas de miles de personas. La organización esperaba una participación mucho mayor, con alrededor de 182.000 asistentes en todo el territorio alemán.

La preocupación del Gobierno alemán

Los disturbios generaron preocupación en las autoridades alemanas, que advirtieron sobre la posibilidad de que los episodios de violencia se repitan.

Poseck expresó su inquietud por los ataques y mencionó los antecedentes recientes de Francia, donde las protestas también derivaron en saqueos y enfrentamientos con la Policía.

«Francia no debe servir de modelo en este sentido», sostuvo el funcionario al referirse a los episodios de violencia registrados en ese país.

Por su parte, el ministro federal del Interior, Alexander Dobrindt, anticipó que los responsables serán identificados y deberán afrontar sanciones. También defendió el despliegue policial y aseguró que la estrategia de seguridad permitió contener los disturbios.

Mientras tanto, las movilizaciones juveniles reflejan el descontento de una parte de la sociedad alemana frente a la situación económica, las condiciones educativas y las políticas vinculadas al servicio militar.