Video: un avión privado se estrelló en Florida y provocó un incendio que destruyó una casa rodante

Un avión privado Learjet 60 se estrelló en el condado de Palm Beach, Florida, y provocó un incendio que destruyó completamente una casa rodante. El impacto derribó cables eléctricos y dejó escombros dispersos. Investigan posibles víctimas fatales y las causas del accidente.
Un avión privado se estrelló en Florida, Estados Unidos, y provocó un incendio que destruyó por completo una casa rodante en el condado de Palm Beach. El accidente ocurrió en las inmediaciones de la intersección de Military Trail y 10th Avenue North, en la zona de Greenacres, donde el impacto también provocó la caída de líneas eléctricas y dejó numerosos escombros esparcidos.
La aeronave involucrada fue identificada, según los registros de vuelo citados en los primeros reportes, como un Learjet 60, matrícula N722BD, que procedía de Austin, Texas. De acuerdo con la información preliminar, el avión habría experimentado un descenso extremadamente rápido antes de impactar contra el suelo.
La caída desencadenó un importante operativo de emergencia, con la intervención de bomberos y fuerzas de seguridad. Si bien trascendieron versiones sobre posibles víctimas fatales, todavía no se confirmó oficialmente la cantidad de fallecidos, ocupantes de la aeronave ni personas afectadas en tierra.
El impacto provocó un incendio y destruyó un motorhome
Según los primeros reportes, la aeronave cayó en un sector cercano a viviendas y vehículos recreativos, donde el impacto generó importantes daños materiales.
Durante la caída, el avión habría derribado cables del tendido eléctrico. Posteriormente, se produjo una explosión y un incendio que alcanzó una casa rodante, también conocida como motorhome, que terminó completamente destruida por las llamas.
Los equipos de emergencia encontraron restos de la aeronave dispersos en el área del accidente, además de instalaciones eléctricas dañadas que representaban un riesgo para quienes se encontraban en las inmediaciones. La presencia de cables caídos obligó a extremar las medidas de seguridad durante las tareas de asistencia y control del fuego.
Bomberos y policías desplegaron un operativo de emergencia
Minutos después del accidente, dotaciones de bomberos del condado de Palm Beach y efectivos de seguridad acudieron al lugar para atender la emergencia. Los trabajos estuvieron orientados a controlar los focos de incendio, asegurar el perímetro y evitar nuevos incidentes relacionados con las líneas eléctricas afectadas.
La magnitud de los daños obligó a desarrollar tareas de prevención mientras los equipos especializados comenzaban a evaluar las condiciones del lugar.
Además de la destrucción de la casa rodante, se registraron escombros dispersos y daños en la infraestructura eléctrica de la zona.
Investigan si hubo víctimas fatales
Uno de los principales interrogantes es la cantidad de personas que viajaban a bordo del Learjet 60 y si hubo afectados en tierra.
Las primeras versiones mencionaron la posibilidad de víctimas fatales, aunque esa información todavía no fue acompañada por una confirmación oficial sobre el número de fallecidos.
Tampoco se habían difundido las identidades de los ocupantes ni detalles precisos sobre las personas que podrían haber estado cerca del lugar del impacto.