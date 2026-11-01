Abigeato: realizaron tres allanamientos en Concepción del Uruguay y secuestraron armas y carne vacuna

Los allanamientos se realizaron en una causa por abigeato

Tres allanamientos se realizaron en distintos puntos de Concepción del Uruguay en el marco de una investigación por abigeato, vinculada con la sustracción de ganado en un establecimiento rural de jurisdicción de Gualeguaychú, publicó Uruguayenses.

Los procedimientos fueron llevados adelante mediante exhortos judiciales y permitieron identificar a una mujer mayor de edad y a un hombre menor de edad, quienes quedaron supeditados a la investigación.

Durante los operativos, los efectivos secuestraron armas de fuego, municiones, teléfonos celulares, cortes de carne vacuna y distintos elementos que podrían aportar información para esclarecer el hecho.

Qué elementos secuestraron durante los allanamientos

De acuerdo con la información policial, entre los elementos incautados se encontraron una escopeta calibre 12/70 y una carabina calibre .308. También se secuestraron cartuchos de distintos calibres y vainas servidas.

Imagen de archivo

Además, los uniformados encontraron tres teléfonos celulares y diferentes cortes de carne vacuna que presentaban restos de pelo, tierra y pasto.

En los domicilios también había cuchillas, máquinas para la manufacturación cárnica, una balanza digital y otros elementos relacionados con actividades de caza y taxidermia.

Todo el material quedó a disposición de las autoridades judiciales y será incorporado a la investigación para determinar su posible vinculación con el delito denunciado.

Cómo fue el operativo en Concepción del Uruguay

Los tres procedimientos se concretaron a partir de las tareas investigativas que permitieron solicitar los mandamientos judiciales correspondientes. En los allanamientos participaron efectivos de las brigadas Arroyo Cura, Potrero, Perdices y Uruguay, junto con personal de la Jefatura Departamental Uruguay.

La investigación se inició por un hecho de abigeato ocurrido en un establecimiento rural de Gualeguaychú y continúa bajo intervención de las autoridades judiciales correspondientes.

Por el momento, las dos personas identificadas quedaron supeditadas a la causa, mientras se analizan los elementos secuestrados durante los procedimientos.