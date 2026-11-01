Tres allanamientos por narcomenudeo: secuestraron droga, dinero y rescataron un ciervo

La Policía realizó tres allanamientos simultáneos en Bovril, en el marco de dos investigaciones por narcomenudeo. Secuestraron marihuana, 14 celulares y más de $1,6 millones. Además, rescataron un ciervo Axis que permanecía en cautiverio en una vivienda.
Tres allanamientos por narcomenudeo en Bovril se realizaron durante la madrugada de este domingo 1 de noviembre, en el marco de dos investigaciones judiciales desarrolladas por la División Drogas Peligrosas de La Paz. Los procedimientos permitieron secuestrar marihuana, teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros elementos de interés para las causas. Además, en una de las viviendas fue rescatado un ciervo Axis que permanecía en cautiverio.
Los operativos se llevaron adelante de manera simultánea en tres domicilios de la localidad entrerriana. Participaron efectivos de las divisiones Drogas Peligrosas de La Paz, Federal y Feliciano, con el apoyo táctico de las respectivas Guardias Especiales.
Según informó la Jefatura Departamental La Paz, las intervenciones estuvieron relacionadas con dos causas por presunta comercialización de estupefacientes a menor escala, que se tramitan ante la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de La Paz.
Secuestraron marihuana, celulares y dinero en efectivo
Durante los registros domiciliarios, los investigadores encontraron distintos elementos que fueron incorporados a las actuaciones judiciales.
Entre los materiales secuestrados se contabilizaron un trozo compacto de cannabis, una planta de la misma especie, recortes y una balanza, elementos que serán analizados en el marco de las investigaciones por narcomenudeo.
También se incautaron 14 teléfonos celulares, algunos de ellos de la marca iPhone, además de cámaras de vigilancia y un rifle de aire comprimido.
Uno de los resultados destacados de los procedimientos fue el secuestro de una suma de dinero en efectivo superior a $1.675.000, cuyo origen y posible vinculación con las causas deberán ser determinados por la Justicia.
Dos investigaciones judiciales motivaron los operativos
Las medidas fueron solicitadas por la UFI La Paz ante el Juzgado de Garantías y Transición de esa jurisdicción, que autorizó los allanamientos correspondientes.
Una vez obtenidas las órdenes judiciales, los efectivos organizaron los procedimientos simultáneos con participación de personal especializado de tres departamentos entrerrianos.
Desde la Policía indicaron que los allanamientos arrojaron resultados favorables para las investigaciones, debido al hallazgo de sustancias estupefacientes y otros elementos considerados relevantes.
En cuanto a las personas investigadas, se informó que quedaron supeditadas a las causas judiciales, que continuarán su trámite en sede judicial. El comunicado policial no mencionó detenciones.
Rescataron un ciervo Axis que estaba en cautiverio
Uno de los hechos que llamó la atención durante los procedimientos fue el hallazgo de un ejemplar de ciervo Axis que permanecía en cautiverio dentro de una de las propiedades allanadas.
Ante esta situación, el personal policial procedió al rescate y resguardo del animal, con el objetivo de garantizar su protección y avanzar en las medidas correspondientes para su eventual reinserción en el hábitat natural.
Para llevar adelante estas tareas, se dio intervención a personal especializado de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, organismo que participará en las actuaciones relacionadas con el ejemplar.