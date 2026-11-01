Video: un agente municipal tackleó a una moto con dos ocupantes que escaparon de un control en Mar del Plata

Un agente se viralizó tras tacklear a una moto en Mar del Plata

Un agente de la Patrulla Municipal de Mar del Plata protagonizó una particular intervención durante un control de tránsito desplegado por los festejos de Halloween. El efectivo se interpuso en el camino de una motocicleta que intentaba evadir el operativo y la derribó con su cuerpo, en una maniobra que fue comparada con un tackle de rugby.

El episodio ocurrió durante la madrugada de este domingo, en la zona costera de la ciudad bonaerense, en el marco de los controles preventivos organizados para evitar incidentes durante la denominada «Rodada del terror», una caravana de motociclistas convocada a través de las redes sociales.

La secuencia quedó registrada por testigos y rápidamente se viralizó. En las imágenes se observa cómo una moto con dos ocupantes avanza por una rampa para esquivar el puesto de control. En ese momento, el agente se cruza en su trayectoria y golpea el vehículo con el cuerpo.

Como consecuencia de la intervención, los dos jóvenes pierden el equilibrio y caen sobre el asfalto. Mientras uno intenta levantarse y recuperar la motocicleta, el otro es reducido por los efectivos que participaban del procedimiento.

«Guacho, le clavó un tacle», se escucha decir a uno de los testigos que filmaron la escena. En otro momento del video, uno de los motociclistas le reclama al agente: «¿Qué me chocás?».

El respaldo del intendente al agente

La difusión de las imágenes generó repercusiones en las redes sociales y motivó una respuesta pública del intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, quien respaldó el accionar del integrante de la Patrulla Municipal.

A través de su cuenta de X, el intendente contó que se comunicó personalmente con el efectivo, identificado por sus iniciales como L.M., para conocer cómo se encontraba después del procedimiento.

«Me comuniqué con él y está en óptimas condiciones. Me transmitió su convencimiento de que es por acá y de que no hay que aflojar», escribió Montenegro.

Además, destacó el trabajo de los integrantes de la fuerza municipal y de los policías que participaron de los controles. «Cuando nombramos a la Patrulla Municipal, nos olvidamos de que la componen personas. Son agentes que ponen el cuerpo, en el sentido más literal del término», expresó.

En el mismo mensaje, el intendente reafirmó su respaldo a los trabajadores que intervienen en los operativos de seguridad: «Voy a bancar siempre a los que visten uniforme y cumplen el deber».

Finalmente, sostuvo que el objetivo de los procedimientos es garantizar el uso del espacio público y afirmó: «Es importante que la calle sea de la gente y no de los que no dejan vivir».

Qué es la «Rodada del terror» y por qué hubo controles

El procedimiento se desarrolló en el marco de los operativos preventivos organizados por la convocatoria a la «Rodada del terror», una caravana de motociclistas que se promocionó en redes sociales para la noche de Halloween.

La "Rodada del terror" tiene su origen en México

Ante la posibilidad de incidentes y maniobras peligrosas, las autoridades reforzaron los controles en distintos sectores de Mar del Plata, especialmente en la zona costera.

La intervención del agente municipal volvió a poner en discusión los procedimientos utilizados para detener a motociclistas que intentan evadir los controles. Por el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre la situación judicial de los dos ocupantes de la moto ni sobre posibles actuaciones administrativas vinculadas con el episodio.