La Justicia bloqueó 182 sitios web que iban a transmitir ilegalmente el Superclásico

La Justicia argentina ordenó el bloqueo de 182 sitios web que estaban preparados para transmitir de manera ilegal el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate. El operativo se concretó este domingo, antes del inicio del encuentro disputado en La Bombonera, y alcanzó a plataformas conocidas por ofrecer transmisiones deportivas sin autorización.

Entre los dominios afectados se encuentran distintas variantes de Fútbol Libre, Roja Directa y Al Angulo TV, además de otras páginas utilizadas para acceder a partidos de fútbol en vivo.

La medida fue impulsada en el marco de una investigación por retransmisión ilegal de contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual. Para concretarla, se solicitó la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), que notificó la disposición a los proveedores de servicios de internet de todo el país.

Cómo se realizó el bloqueo de los sitios piratas

El procedimiento comenzó a partir de una presentación de la Alianza Contra la Piratería Audiovisual (ALIANZA). Luego intervino la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelitos (UFEIC) de San Isidro, conducida por el fiscal general adjunto Patricio Ferrari.

El funcionario solicitó formalmente al ENACOM que dispusiera el bloqueo inmediato de los 182 dominios identificados. Posteriormente, el organismo comunicó la orden a las empresas proveedoras de internet para que impidieran el acceso a esas direcciones.

La disposición contempló un mecanismo de bloqueo dinámico, una herramienta que permite actualizar las restricciones cuando los administradores de las plataformas ilegales modifican sus dominios para intentar evitar los controles.

De esta manera, la medida buscó impedir que los sitios pudieran retransmitir el partido entre Boca y River, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura.

Qué plataformas quedaron alcanzadas

Entre los dominios incluidos en la disposición judicial aparecen:

Fútbol Libre y sus distintas variantes.

Roja Directa.

Al Angulo TV.

Deporte Libre.

Tarjeta Roja.

Footybite.

Pirlo TV.

Rústico TV.

El bloqueo alcanzó a 182 direcciones web que ofrecían transmisiones deportivas sin autorización de los titulares de los derechos audiovisuales.

Advirtieron sobre los riesgos de utilizar sitios ilegales

Además del perjuicio económico que genera la retransmisión no autorizada, desde ALIANZA advirtieron sobre los riesgos informáticos a los que se exponen quienes ingresan a estas plataformas.

Jorge Bacaloni, presidente de la entidad, sostuvo que la piratería audiovisual no constituye una conducta aislada ni un delito menor, sino que forma parte de estructuras organizadas que obtienen ganancias ilegales.

También señaló que los usuarios pueden quedar expuestos al robo de datos personales, fraudes y suplantación de identidad. A esto se suma el riesgo de que los dispositivos electrónicos se infecten con programas maliciosos, como malware y ransomware.

"Este operativo demuestra que la colaboración entre el sector público y el privado es una herramienta fundamental para enfrentar una actividad ilícita cada vez más sofisticada", expresó Bacaloni.

La medida se suma a otras acciones impulsadas para combatir la piratería audiovisual en Argentina y proteger los derechos de transmisión de los contenidos deportivos.