Tres personas hospitalizadas y un detenido tras el choque de dos motos en Concordia

Un choque entre dos motocicletas se registró en la intersección de avenida Tavella y las vías férreas, en Concordia. Como consecuencia del impacto, tres personas fueron trasladadas al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde informaron que presentaban lesiones leves.

El siniestro involucró a dos motos Keller Crono de 110 cc. En uno de los vehículos circulaba un joven de 19 años, acompañado por una mujer de 18, mientras que el otro era conducido por un hombre de 42 años.

De acuerdo con la información policial, el joven de 19 años transitaba por avenida Tavella en sentido norte-sur, en contramano. Al llegar a la intersección con las vías férreas, colisionó con la motocicleta conducida por el hombre de 42 años, que circulaba en sentido sur-norte, por su mano correspondiente.

Tras el impacto, los tres involucrados fueron asistidos y trasladados al hospital Masvernat, donde se confirmó que las lesiones eran de carácter leve.

Un hombre fue detenido durante el operativo policial

Mientras los efectivos de Comisaría Cuarta trabajaban en el lugar del accidente y mantenían delimitado el perímetro de seguridad, dos hombres que circulaban en una motocicleta atravesaron la zona sin respetar las indicaciones policiales.

Según se informó, ambos entorpecieron el procedimiento e ingresaron a un domicilio cercano, donde fueron interceptados y reducidos por el personal policial.

La fiscal Luciana Musuliotis dispuso la aprehensión de uno de ellos, de 28 años, por el supuesto delito de resistencia a la autoridad.

Retuvieron dos motocicletas en Concordia

Además de las actuaciones vinculadas con el accidente y la detención, la Policía realizó los procedimientos correspondientes por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

En ese marco, fueron retenidas dos motocicletas. Las actuaciones quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.