Rescataron a un hombre que flotaba en el río Paraná y fue trasladado al hospital San Martín

Rescataron a un hombre del río Paraná y fue hospitalizado

Un hombre fue rescatado del río Paraná luego de ser encontrado flotando boca arriba en el agua, en inmediaciones de avenida Estrada al 3042, pasando la planta de Portland, en la capital entrerriana.

Según pudo saber Elonce, la víctima fue asistida por ocupantes de una embarcación particular y posteriormente trasladada al hospital San Martín, debido a que presentaba signos vitales débiles.

El episodio fue advertido por una persona que se comunicó con los servicios de emergencia para informar que había observado a un hombre en el agua, a unos 20 metros del atracadero, en dirección hacia Bajada Grande. Según el aviso inicial, el individuo se encontraba boca arriba, tosía y todavía presentaba movimientos.

Mientras se solicitaba asistencia, una lancha con toldo azul se aproximó al lugar para intentar auxiliarlo. Sus ocupantes lograron llegar hasta él, aunque advirtieron que no respondía a los llamados y que no contaban con salvavidas, por lo que intentaron asistirlo mediante una cuerda.

Rescate y traslado al hospital San Martín

Ante la gravedad de la situación, se dio aviso a los servicios de emergencias médicas y a Prefectura Naval Argentina. También fueron comisionados móviles policiales para intervenir en el procedimiento.

Finalmente, los ocupantes de la embarcación consiguieron trasladarlo hasta la orilla del río, donde fue asistido por el personal de emergencias.

Como el hombre presentaba signos vitales débiles al momento de recibir atención médica, se dispuso su traslado al hospital San Martín de Paraná.