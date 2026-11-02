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El hospital San Roque realizó una cirugía inédita para descomprimir el corazón de una adolescente

Una adolescente de 15 años fue operada por una malformación torácica que comprometía su corazón y respiración. La intervención fue exitosa y recibió el alta.

2 de Noviembre de 2026
San Roque realizó una cirugía inédita a una adolescente
San Roque realizó una cirugía inédita a una adolescente

Una adolescente de 15 años fue operada por una malformación torácica que comprometía su corazón y respiración. La intervención fue exitosa y recibió el alta.

El hospital materno infantil San Roque de la ciudad de Paraná realizó por primera vez en Entre Ríos un procedimiento quirúrgico de remodelación torácica y descompresión cardíaca por vía toracoscópica.

 

La intervención, que constituye un importante avance técnico en la atención pediátrica pública, se le realizó a una paciente de 15 años oriunda de la localidad de Santa Elena, departamento La Paz, quien padecía una malformación congénita severa de pectus mixto con componentes de hundimiento esternal y proyección externa que comprometían la función hemodinámica y respiratoria.

 

Para la realización de la práctica mínimamente invasiva, la Dirección del nosocomio y el Ministerio de Salud gestionaron la adquisición de implantes metálicos específicos de titanio por un monto total de 29.700.000 pesos.

La cirugía contó con la participación del especialista en patologías de la pared torácica y jefe del Departamento Quirúrgico del hospital de niños Pedro de Elizalde de Buenos Aires, Gastón Bellía Munzón, quien acompañó al equipo local integrado por el cirujano pediátrico Lucas Faure. Respecto de la técnica empleada, Bellía Munzón explicó que la paciente "presentaba un pectus mixto, con una parte excavada que generaba compresión cardíaca y otra prominente, denominada carinatum. Realizamos una técnica de sándwich, de mayor complejidad, que permitió corregir ambos componentes y descomprimir el corazón".

 

Por su parte, el profesional del nosocomio paranaense, Lucas Faure, valoró la instancia formativa como un paso decisivo para la salud provincial, destacando que el procedimiento "marca un antes y un después para el abordaje de estas patologías en la provincia y permite avanzar para que más pacientes puedan ser tratados en Entre Ríos, cerca de sus familias".

Tras cinco días de internación en el establecimiento, la paciente recibió el alta médica y continuará su proceso de recuperación bajo supervisión kinesiológica con vistas a retomar de forma progresiva la actividad física habitual hacia el cuarto mes posoperatorio. El esquema terapéutico contempla además una segunda etapa planificada para la extracción de las prótesis dentro de un plazo estimado de dos a tres años. Con esta incorporación de alta complejidad, la red hospitalaria entrerriana consolida su capacidad de respuesta quirúrgica y fortalece el acceso equitativo a la medicina especializada dentro del ámbito estatal.

Temas:

hospital San Roque Paraná cirugía inédita cirugía pediátrica adolescente de 15 años
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