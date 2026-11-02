Riquelme celebró el triunfo ante River y habló del futuro de Arruabarrena

Juan Román Riquelme celebró la victoria de Boca por 1 a 0 ante River en el Superclásico del Torneo Clausura 2026 y aseguró que el equipo fue un justo ganador. En una entrevista con TyC Sports, el presidente xeneize defendió la actuación del árbitro Nicolás Ramírez, respaldó la continuidad de Rodolfo Arruabarrena y destacó que el triunfo permitió asegurar la clasificación a la Copa Libertadores 2027. Además, consideró a Sebastián Villa el mejor futbolista del fútbol argentino y pidió a los hinchas disfrutar del resultado.

El encuentro se definió con un gol de Lautaro Di Lollo y estuvo marcado por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, que dejaron a River con nueve jugadores. Las decisiones arbitrales generaron cuestionamientos desde el conjunto millonario, aunque Riquelme sostuvo que las sanciones estuvieron justificadas y que Boca había sido superior a su rival.

El dirigente también se refirió a los objetivos deportivos para el cierre de la temporada. Con la clasificación a la Libertadores asegurada, Boca buscará terminar primero en la tabla anual y afrontar las instancias decisivas de las competencias que todavía disputa. Su próximo compromiso será ante Defensa y Justicia.

Riquelme defendió las expulsiones de River

Uno de los principales temas de la entrevista fue la polémica por el arbitraje de Nicolás Ramírez. Desde River, Leonardo Ponzio, Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi cuestionaron las decisiones del juez, especialmente las dos expulsiones que condicionaron el desarrollo del Superclásico.

Riquelme evitó profundizar en las declaraciones de los futbolistas rivales, pero defendió la tarjeta roja a Martínez Quarta por la infracción sobre Miguel Merentiel. “La expulsión es expulsión: el nueve se le va para el arco. No importa si la jugada es al segundo, a los cinco minutos o a los noventa. El atacante se va mano a mano con el arquero, el defensor lo derriba y es expulsión clara”, afirmó.

El presidente de Boca también cuestionó la tendencia a responsabilizar a los árbitros después de una derrota. “Siempre el que pierde va a pedir. Es así. El fútbol argentino tiene mucho de eso: cuando no conseguimos el resultado, culpamos al árbitro”, sostuvo.

Por qué consideró que Boca mereció ganar

Al analizar el desarrollo del partido, Riquelme reconoció que los Superclásicos suelen ser encuentros cerrados, con pocas situaciones de gol y escaso margen para asumir riesgos. Sin embargo, aseguró que Boca generó las oportunidades más importantes y controló el encuentro, especialmente después de ponerse en ventaja.

“Fue justo ganador. Es complicado que podamos decir ‘se ganó un clásico jugando bien’, terminan siendo muy parejos, se arriesga poco. Pero sí, yo creo que Boca fue merecedor del triunfo. Hubo pocas situaciones pero fueron todas de Boca”, manifestó.

Para respaldar su análisis, el dirigente destacó el escaso trabajo que tuvo el arquero xeneize durante el encuentro. “Nuestro arquero tuvo el partido más tranquilo desde que defiende nuestro arco”, agregó.

La continuidad de Arruabarrena y el reconocimiento a Úbeda

Riquelme también fue consultado sobre el futuro del entrenador Rodolfo Arruabarrena, quien había señalado en tono de broma que debería marcharse si Boca terminaba el año sin conquistar títulos. El presidente evitó alimentar las especulaciones sobre una posible salida y recordó que el vínculo contractual del técnico continúa vigente.

“Él tiene contrato hasta junio, ¿por qué están pensando en echar técnicos?”, respondió cuando le preguntaron por la continuidad del Vasco.

Además, reconoció el trabajo realizado por Claudio Úbeda y su cuerpo técnico durante la primera parte de la temporada. El dirigente consideró que los resultados obtenidos en esa etapa fueron fundamentales para que Boca alcanzara la clasificación internacional.

“Hay que agradecerle al cuerpo técnico anterior, porque sumaron 30 puntos cada uno de los 60 que tenemos”, expresó, en referencia a la campaña acumulada por el equipo en la tabla anual.

La clasificación a la Libertadores y la obligación de ganar títulos

El triunfo ante River también tuvo consecuencias deportivas importantes: Boca aseguró su participación en la Copa Libertadores 2027, uno de los objetivos establecidos para el segundo semestre.

“Contento que pudimos ganar el partido. Hoy hemos clasificado a la Copa Libertadores que para nosotros es importante. Es la ilusión más grande que tenemos los hinchas”, señaló Riquelme.

Sin embargo, el presidente reconoció que la clasificación internacional no alcanza para satisfacer las expectativas del club. Con varias competencias todavía por definirse, remarcó la importancia de conseguir títulos y valoró el esfuerzo del plantel.

“Siempre se necesita ganar. La gente quiere festejar. Lo ideal sería hacerlo muy seguido, a veces cuesta un poquito más, pero la ilusión siempre hay que tenerla. Los muchachos están haciendo un esfuerzo muy grande. Se merecen todo. Da alegría ver al hincha con tanta ilusión”, sostuvo.

Sebastián Villa, el mejor jugador del fútbol argentino para Riquelme

Entre sus declaraciones, Riquelme sorprendió al elegir a Sebastián Villa como el futbolista más destacado del campeonato argentino. Aunque en otras oportunidades había elogiado especialmente a Leandro Paredes, esta vez resaltó el rendimiento del delantero colombiano y su participación en jugadas decisivas.

“Villa es el mejor jugador del fútbol argentino. ¿La asistencia a Herrera contra Independiente quién la dio? Villa. ¿La asistencia de hoy quién la dio? Villa. En estos últimos partidos demostró lo que viene mostrando hace meses”, afirmó.

El presidente fundamentó su elección en la regularidad del colombiano y en su capacidad para intervenir en acciones determinantes. Sus declaraciones se produjeron después de un Superclásico en el que Boca consiguió tres puntos fundamentales para sus objetivos de fin de temporada.

El respaldo a Leonel Flores y el recibimiento de La Bombonera

Riquelme también se refirió al presente de Leonel Flores, el joven delantero que había mostrado un rendimiento destacado en sus primeras apariciones, pero que posteriormente atravesó una etapa de menor protagonismo. El dirigente consideró que esas variaciones forman parte del proceso de adaptación de los futbolistas juveniles a la Primera División.

“Lo que le pasa a Flores es normal. Cuando un juvenil arranca a jugar en Primera va a hacerlo de maravilla y luego va a tener algún bajón. Ahí es importante que el equipo gane para evitar las críticas. Pero es un grandísimo jugador, por eso ha ido a la Selección Argentina”, explicó.

Por otra parte, destacó el recibimiento que los hinchas organizaron en La Bombonera, con banderas, telones, paraguas y pirotecnia. “El recibimiento que le hicieron hoy a nuestro equipo fue extraordinario. Fue un sueño. El hincha de Boca es único, La Bombonera es única”, manifestó.

El mensaje de Riquelme a los hinchas después del Superclásico

Antes de finalizar la entrevista, el presidente pidió que los jugadores y simpatizantes disfrutaran de la victoria ante River, pese a que Boca deberá volver rápidamente a concentrarse en sus próximos compromisos.

“Tienen que disfrutar haber ganado el Superclásico. Tienen que comer asado, tomar una cerveza, un vino. Hoy se ganó el Superclásico, la mitad del país está feliz. Mañana comenzaremos a pensar en Defensa y Justicia. Si quieren ir a bailar, tienen que ir a bailar”, expresó.

El próximo partido ante Defensa y Justicia será importante para las aspiraciones de Boca de quedarse con el primer puesto de la tabla anual. Mientras tanto, Riquelme destacó la clasificación a la Libertadores, respaldó al cuerpo técnico y valoró el presente del plantel después de una victoria que consideró merecida.