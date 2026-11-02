El río Paraná superó el nivel de alerta en La Paz y Prefectura pidió extremar precauciones

El río Paraná superó el nivel de alerta en La Paz al alcanzar una altura de 5,86 metros, seis centímetros por encima de la marca establecida para esa localidad entrerriana. Ante el avance de la creciente, la Prefectura Naval Argentina activó la fase de alerta del Plan de Inundaciones y solicitó extremar las precauciones a los habitantes de las zonas ribereñas e isleñas, así como a quienes realizan actividades náuticas.

De acuerdo con el último reporte difundido, el río mantenía una tendencia creciente y se encontraba a 29 centímetros del nivel de evacuación, fijado en 6,15 metros. Pese a la situación, no se registraban personas evacuadas en La Paz, aunque las autoridades reforzaron las recomendaciones preventivas ante la posibilidad de que el agua continuara avanzando.

La crecida también se reflejó en otras localidades entrerrianas. En Paraná, el río alcanzó los 4,40 metros y continuaba en ascenso, mientras que en Diamante llegó a 4,74 metros y en Victoria se ubicó en 4,04 metros. En estos tres puntos, los registros permanecían por debajo de sus respectivos niveles de alerta.

Prefectura activó la fase de alerta en La Paz

La Prefectura Naval Argentina informó que la evolución del río Paraná motivó la activación de la fase de alerta del Plan de Inundaciones. Esta instancia contempla medidas de prevención y seguimiento de la situación hidrológica, especialmente en sectores que podrían verse afectados por el aumento del nivel del agua.

Desde la la fuerza se solicitó a los habitantes de las zonas costeras e isleñas que mantengan resguardada su documentación personal y presten especial atención a niños, adultos mayores y personas que requieran asistencia. También recomendó extremar los cuidados ante la posible aparición de reptiles desplazados por la creciente.

Ante situaciones que requieran asistencia o una eventual evacuación, los vecinos pueden comunicarse con Prefectura Naval Argentina a través del 106, número de Emergencias Náuticas.

Las autoridades también advirtieron sobre los riesgos para la navegación, debido a la presencia de troncos, raigones y camalotes que son arrastrados por la corriente. Por ese motivo, solicitaron respetar las medidas de seguridad, utilizar los elementos de protección correspondientes y no superar la capacidad permitida de las embarcaciones.

Cuánto mide el río Paraná en las localidades entrerrianas

El informe hidrológico mostró que distintos puertos de la provincia registraban niveles en aumento. La Paz era el único punto del listado donde se había superado el umbral de alerta, mientras que las demás localidades permanecían por debajo de sus marcas preventivas.

La Paz: el río alcanzó los 5,86 metros y continuaba creciendo. La altura de alerta es de 5,80 metros y la de evacuación, de 6,15 metros. No se registraban evacuados.

Paraná: la altura llegó a 4,40 metros, con tendencia creciente. El nivel de alerta está establecido en 4,70 metros y el de evacuación, en 5 metros. El río se encontraba a 30 centímetros de alcanzar la primera marca.

Diamante: el registro fue de 4,74 metros y continuaba en ascenso. El nivel de alerta es de 5,30 metros y el de evacuación, de 5,50 metros. No había personas evacuadas.

Victoria: el río se ubicó en 4,04 metros, también con tendencia creciente. La alerta se establece en 4,60 metros y la evacuación, en 4,90 metros.

Hernandarias: el reporte no consignó una altura actualizada. Los niveles de referencia son 5,50 metros para alerta y 6 metros para evacuación, sin personas evacuadas.

Ibicuy: el nivel alcanzó los 0,80 metros y mantenía una tendencia creciente. La altura de alerta es de 2 metros y la de evacuación, de 2,30 metros. Tampoco se registraban evacuados.

La situación del río Uruguay

El informe también incluyó registros de distintas localidades ubicadas sobre el río Uruguay, donde se observaron alturas en crecimiento, aunque sin superar los niveles de alerta establecidos.

En Concordia, el río alcanzó los 9,30 metros y continuaba creciendo. El nivel de alerta está fijado en 11 metros y el de evacuación, en 12,50 metros, por lo que permanecía a 1,70 metros del primer umbral.

En Colón, la altura se ubicó en 5,56 metros y permanecía estacionaria. La marca de alerta es de 7,10 metros y la de evacuación, de 7,90 metros. No se registraban personas evacuadas.

En Federación, el río alcanzó los 2,85 metros y mostraba una tendencia creciente. Los niveles de referencia son 3,90 metros para alerta y 4,20 metros para evacuación, sin evacuados.

Por su parte, Concepción del Uruguay registró una altura de 4,34 metros, también en ascenso. El nivel de alerta es de 5,30 metros y el de evacuación, de 6,30 metros. No había personas evacuadas.

En Gualeguaychú, el río se encontraba en 2,24 metros y continuaba creciendo, mientras que los niveles de alerta y evacuación son de 3,50 y 3,80 metros, respectivamente. En Boca Gualeguaychú, el registro alcanzó los 2,14 metros, con una marca de alerta de 2,80 metros y de evacuación de 3,10 metros.

Recomendaciones ante la creciente de los ríos

La Prefectura reiteró la importancia de mantener medidas preventivas mientras persista el aumento del caudal, especialmente en las zonas donde el agua puede avanzar sobre sectores bajos y afectar los accesos a viviendas o espacios de uso habitual.

Entre las principales recomendaciones se encuentran resguardar documentos y pertenencias importantes, evitar que niños o personas vulnerables permanezcan solos cerca del agua y mantenerse atentos a las indicaciones de los organismos de emergencia.

Para quienes navegan, la fuerza pidió especial precaución ante los elementos flotantes que arrastra la corriente, ya que pueden dificultar la circulación y representar un riesgo para las embarcaciones.

Por otra parte, el reporte meteorológico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el sistema nacional de monitoreo de emergencias indicaba nivel verde para Entre Ríos, sin previsión de fenómenos meteorológicos de riesgo en ese momento. Esa clasificación corresponde a las condiciones meteorológicas y no modifica la fase de alerta hidrológica activada por Prefectura en La Paz.