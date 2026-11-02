Inspector de Tránsito arrojó un cono a motociclista que evadió controles y ahora evalúan sancionarlo

Un motociclista de 19 años fue detenido durante un operativo de tránsito en la zona portuaria de Gualeguaychú, luego de caer de su vehículo cuando un agente municipal le arrojó un cono para detener su marcha. El procedimiento ocurrió durante la madrugada del domingo, alrededor de la 1:46, y generó controversia después de que se difundiera un video del episodio. La Policía informó que el joven había evadido varios controles, mientras que las autoridades municipales reconocieron que la actuación del inspector fue incorrecta y anticiparon posibles medidas disciplinarias.

El joven circulaba en una motocicleta Honda Wave y, según el informe policial, había desatendido reiteradamente las indicaciones de los agentes que participaban del operativo. El procedimiento se desarrolló en el marco de controles conjuntos destinados a prevenir picadas, maniobras peligrosas y otras infracciones de tránsito en el sector del Puerto.

El responsable de la Agencia de Seguridad Ciudadana, Esteban Izaguirre, explicó a Radio Máxima que se analizará la conducta del inspector que lanzó el cono; y sostuvo que la reacción no se ajustó a los procedimientos establecidos, independientemente de las infracciones atribuidas al motociclista.

Qué informó la Policía sobre el motociclista detenido

De acuerdo con el parte policial, el joven intentó eludir distintos puestos de control durante la madrugada del domingo y no respetó las órdenes impartidas por los efectivos y agentes municipales.

“El joven, que conducía una motocicleta Honda Wave, intentó evadir en reiteradas oportunidades los puntos de control y desatendió las indicaciones de los agentes”, indicó el informe oficial.

Detenido por evadir controles vehiculares (foto Policía de Entre Ríos)

La intervención terminó con la aprehensión del conductor por la presunta comisión del delito de resistencia a la autoridad. Tras ser informado de lo sucedido, el fiscal de turno dispuso su traslado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Además, las autoridades señalaron que el motociclista circulaba en contramano, sin luces, sin chapa patente y sin espejos retrovisores. La Honda Wave fue retenida como parte del procedimiento.

El momento en que el agente arrojó el cono

El episodio quedó registrado en un video que comenzó a circular después del operativo. En las imágenes se observó al motociclista acercarse al sector donde se encontraban los agentes y a uno de los inspectores arrojarle un cono de señalización vial.

El objeto impactó en la trayectoria del conductor y provocó su caída sobre la calzada. Posteriormente, el joven fue reducido y detenido por los efectivos que participaban del control.

La difusión de las imágenes generó cuestionamientos sobre la intervención del agente municipal. Desde la Agencia de Seguridad Ciudadana reconocieron que el procedimiento no fue adecuado y confirmaron que se encuentran evaluando las medidas que corresponderá aplicar.

“El agente tuvo una reacción que no corresponde y se tomarán medidas por esto”, afirmó Izaguirre.

Qué explicación dio el inspector de Tránsito

El funcionario municipal explicó que el agente vinculó su reacción con un episodio ocurrido durante un operativo anterior, en el que una trabajadora de Tránsito sufrió lesiones graves cuando un motociclista avanzó hacia el personal.

Según relató Izaguirre, el inspector manifestó que recordó aquella situación al observar que el joven se dirigía hacia el puesto de control y decidió arrojar el cono que tenía a su lado para impedir que continuara circulando.

“El personal ha realizado otros operativos y en uno de los últimos una agente resultó con lesiones graves cuando un motociclista se les vino encima a modo de provocación”, explicó el responsable de Seguridad Ciudadana.

Sin embargo, aclaró que ese antecedente no justificaba la maniobra realizada durante el procedimiento del domingo.

“Más allá de lo que plantea, no es la forma correcta de proceder, por lo que en principio deberá concurrir a Educación Vial y estamos evaluando otras medidas”, sostuvo Izaguirre.

De esta manera, el municipio anticipó que el inspector deberá participar de una instancia de reeducación vial, mientras se analiza la aplicación de otras medidas disciplinarias.

Retuvieron 13 motocicletas y un automóvil

El procedimiento se desarrolló entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, con participación de personal del área Operaciones de la Policía, Prefectura Naval Argentina y agentes de Tránsito municipal.

Los controles fueron organizados después de reiterados reclamos de vecinos por ruidos molestos, picadas y maniobras peligrosas protagonizadas por motocicletas y automóviles en la zona portuaria.

Como resultado del operativo, se retuvieron 13 motocicletas, algunas de alta cilindrada, y un automóvil. Entre los vehículos secuestrados se encontraba la Honda Wave que conducía el joven de 19 años.

La situación derivó en dos actuaciones diferenciadas: por un lado, la investigación judicial sobre la conducta del motociclista y las infracciones que se le atribuyeron; por otro, la evaluación administrativa del accionar del inspector municipal que provocó su caída.