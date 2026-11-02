Permanencia de Patronato: el alivio, las lesiones y el dolor de los jugadores tras salvarse del descenso

La permanencia de Patronato en la Primera Nacional dejó una mezcla de alivio, emoción y autocrítica entre los futbolistas rojinegros. Después del empate sin goles frente a Atlético de Rafaela, Alan Sosa, Juan Barinaga, Brandon Cortés y Renzo Reynaga dialogaron con Elonce y analizaron una temporada marcada por las lesiones, la falta de gol y las dificultades que llevaron al equipo a disputar su continuidad en la categoría hasta la última fecha.

Patronato empató 0 a 0 con Atlético Rafaela y sigue en Primera Nacional: resumen del partido

El conjunto entrerriano consiguió mantener su lugar en la segunda división del fútbol argentino gracias al punto obtenido en el estadio Nuevo Monumental y al triunfo de Chacarita Juniors por 2 a 0 sobre Nueva Chicago. El resultado permitió evitar el descenso después de un campeonato en el que las expectativas iniciales quedaron lejos de cumplirse.

Los testimonios reflejaron el desgaste que atravesó el plantel durante el año. Mientras Sosa planteó la necesidad de revisar los errores cometidos, Barinaga compartió el difícil momento personal que vivió. Cortés destacó el esfuerzo colectivo para superar las lesiones y Reynaga reconoció que la falta de efectividad ofensiva fue determinante.

Alan Sosa: “Atrás de esa efímera alegría hay un dolor profundo”

El arquero Alan Sosa reconoció que el primer sentimiento después de conseguir la permanencia fue de alivio, aunque aclaró que el resultado no alcanzaba para borrar las dificultades que había atravesado el equipo durante el campeonato.

"Primero, lo primero que se me viene a la cabeza es un alivio tremendo", expresó el futbolista, quien recordó que las aspiraciones del plantel cambiaron a medida que avanzó la competencia.

"Hoy era mantener la categoría y lo hicimos. Y parece que estamos todos contentos, pero atrás de esa efímera alegría hay un dolor, hay un dolor profundo por por todo lo que pasó el equipo, el club en general este año", manifestó Sosa.

La autocrítica y las lesiones que condicionaron al equipo

El arquero consideró que Patronato debía realizar una evaluación profunda de lo sucedido, ya que la institución había comenzado la temporada con un proyecto deportivo diferente al que terminó afrontando. "Creo que cada uno de nosotros tenemos que hacer una mea culpa grande porque estamos frente a una institución importante", sostuvo.

Al analizar las causas del rendimiento, Sosa señaló que las lesiones habían condicionado las posibilidades del equipo y dificultado la continuidad de una formación estable.

"Yo un poco lo adjudico a todas las lesiones que tuvimos este año. Yo no sé si el técnico, hubo un fin de semana que tuvo el plantel completo para disputar un partido", explicó.

También destacó que las ausencias obligaron a recurrir a futbolistas juveniles y jugadores con pocos minutos de competencia, quienes debieron asumir responsabilidades en momentos decisivos.

Juan Barinaga y el año más difícil en lo personal

Uno de los testimonios más emotivos fue el de Juan Barinaga, quien reconoció que la temporada había representado un desgaste importante tanto en lo deportivo como en su vida personal.

"No, la verdad que me mató mentalmente este año. Necesito sí o sí descansar con mi familia, con mi novia, que siempre están ahí apoyándome y porque la verdad que sí, me tocó pasar un año muy duro", expresó el mediocampista.

El futbolista reveló que atravesó junto a su pareja la pérdida de dos embarazos, una situación que afectó profundamente su estado emocional y que lo mantuvo alejado de las canchas durante un período. "El otro día me tatué el nombre de uno de mis hijas y el otro le pusimos Ángel porque no sabíamos qué era, pero perdimos dos, así que dedicado a ellos también que me dieron fuerza para seguir", relató.

El apoyo de su pareja para superar el dolor

Barinaga destacó que el acompañamiento de su familia y especialmente de su novia fue fundamental para afrontar aquel momento.

"Yo creo que gracias a mi familia, a mi novia, mi novia me apoyó en todos todos los días que estábamos juntos me trataba de animar y aunque ella pasó capaz más que yo porque lo llevaba adentro y no, ella siempre trató de estar fuerte para mí y por eso también pude salir adelante", expresó.

En el plano futbolístico, el mediocampista consideró que Patronato había dejado escapar puntos importantes durante el campeonato, especialmente en encuentros en los que tuvo posibilidades de conseguir victorias. "Creo que también en el camino perdimos varios puntos que creo yo que se podía sumar de a tres y no pudimos quedarnos con los tres puntos", reconoció.

Brandon Cortés: el esfuerzo para superar las lesiones

Brandon Cortés también se refirió al desgaste que atravesó el plantel y destacó el compromiso de los futbolistas para sostener la categoría hasta la última jornada. "Fue un año durísimo para nosotros, para la gente que es hincha de este club, que vive el día a día en este club", manifestó el mediocampista.

El jugador, que sufrió distintas lesiones durante la temporada, valoró especialmente haber conseguido recuperarse a tiempo para participar del último encuentro.

"Yo en lo personal tuve varias lesiones y esa última fue mucha mala suerte. Y nada, hay que estar fuerte de la cabeza y por suerte pude recuperarme y terminé jugando el último partido y sacamos el resultado para mantener la categoría", explicó.

El planteo táctico y la definición ante Atlético de Rafaela

Cortés también analizó el funcionamiento del mediocampo junto a Barinaga. Explicó que la intención del cuerpo técnico fue aprovechar los espacios que dejaba Atlético de Rafaela cuando intentaba salir jugando desde el fondo. "Sabíamos que ellos intentaban salir jugando, los dos centrales con el arquero, y era más o menos estar ahí preparados para atacarlos de contra cuando dejaban los espacios ellos", detalló.

Sobre el desarrollo del partido, aseguró que Patronato había salido a buscar la victoria y que los jugadores no se enteraron inmediatamente del resultado favorable de Chacarita. "Lo tiramos de cabeza y dejamos todo porque veníamos a ganar, esa fue la realidad", sostuvo.

El mediocampista contó que, una vez finalizado el encuentro, el plantel debió esperar en el vestuario para confirmar el resultado del otro partido y celebrar definitivamente la permanencia.

Renzo Reynaga reconoció que la falta de gol fue determinante

El delantero Renzo Reynaga identificó la falta de efectividad ofensiva como una de las principales razones por las que Patronato terminó comprometido con el descenso.

"Yo creo que la falta de gol fue determinante porque hubieron muchos partidos donde hemos empatado y podríamos haber ganado, que lo sabíamos", manifestó.

El futbolista consideró que el empate ante Atlético de Rafaela reflejó buena parte de lo sucedido durante la temporada, ya que el equipo generó oportunidades claras, pero no logró convertir. "Hoy no fue la excepción, que tuvimos cinco o seis claras, y terminan ellos con un tiro en el palo", explicó.

Las exigencias físicas y la necesidad de mejorar

Reynaga también se refirió a las molestias físicas que afectaron al plantel, especialmente durante el tramo final del campeonato. El delantero explicó que el equipo había intentado aumentar la intensidad de los entrenamientos para mejorar su rendimiento, aunque reconoció que esa exigencia también se sintió físicamente.

"Tratamos de ganar un poco más de intensidad, que creo que era un punto que nos venía faltando, y lo empezamos a sentir con el tema de las prácticas, que terminábamos mucho más cansados", señaló.

De cara a la próxima temporada, consideró necesario que la institución analizara las dificultades del campeonato y comenzara a planificar un nuevo proyecto deportivo.

El agradecimiento de los jugadores a los hinchas

Más allá de las diferencias en sus análisis, los cuatro futbolistas coincidieron en destacar el acompañamiento de los simpatizantes rojinegros durante una temporada complicada. Barinaga, formado en la institución, pidió disculpas por los resultados y agradeció el respaldo recibido incluso en los momentos más difíciles.

"Pedirle disculpas porque las cosas no salieron como esperábamos y ellos siempre alentando", expresó. Cortés también recordó el último encuentro como local frente a Agropecuario, cuando los hinchas acompañaron masivamente al equipo pese a la situación deportiva. "El último partido de local con Agropecuario fue una fiesta el estadio", destacó.

Por su parte, Reynaga cerró con un mensaje de agradecimiento y reconoció el sufrimiento que atravesaron los seguidores durante el campeonato. "Disculparnos por tanto sufrimiento, pero bueno, nada, como te digo, creo que lo más importante es agradecerle por el apoyo", manifestó.