Falleció Enrique Raffin, docente de la UNER, a los 51 años: declararon duelo institucional

El profesor Enrique Raffin falleció este lunes en Reconquista, Santa Fe, a los 51 años. Fue docente, investigador y referente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, que declaró duelo institucional para este martes, sin suspensión de actividades.
El fallecimiento de Enrique Raffin, docente e investigador de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), generó pesar en la comunidad académica. El profesor murió este lunes 2 de noviembre, a los 51 años, en la ciudad de Reconquista, provincia de Santa Fe, según informó oficialmente la institución universitaria.
Ante la noticia, la Facultad de Ciencias de la Educación expresó sus condolencias a familiares, colegas, amistades y compañeros de trabajo del docente, quien desarrolló una extensa trayectoria vinculada con la enseñanza, la investigación y la participación institucional.
Como muestra de reconocimiento, las autoridades resolvieron declarar duelo institucional para el martes 3 de noviembre, aunque aclararon que la medida no implicará la suspensión de las actividades académicas y administrativas previstas para esa jornada.
La trayectoria académica de Enrique Raffin en la UNER
Enrique Raffin fue docente e investigador de la Facultad de Ciencias de la Educación y se desempeñó como profesor en distintas asignaturas de la Licenciatura en Comunicación Social, carrera de la que también había egresado.
A lo largo de su trayectoria académica, estuvo a cargo de espacios curriculares como Teoría Sociológica, Historia de los Medios y Semiótica, materias vinculadas con el análisis de la sociedad, los procesos comunicacionales y la construcción de significados.
Su actividad universitaria también estuvo relacionada con la participación en los órganos de representación y conducción de la institución, donde ocupó diferentes responsabilidades durante su recorrido académico.
Su participación en la vida institucional
Además de su labor docente, Raffin mantuvo una activa participación en la vida política y universitaria de la Facultad de Ciencias de la Educación.
Durante su etapa como estudiante, fue presidente del Centro de Estudiantes. Posteriormente, se desempeñó como consejero directivo y consejero superior, cargos desde los cuales participó en espacios de representación y gobierno universitario.
También ejerció como coordinador de la carrera de Comunicación Social, función que formó parte de su trayectoria dentro de la institución en la que se había formado profesionalmente.
El mensaje de despedida de la Facultad
A través de un comunicado institucional, la Facultad de Ciencias de la Educación manifestó su pesar por la muerte del profesor y acompañó a sus allegados.
"Desde la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos expresamos nuestro profundo pesar ante el fallecimiento del profesor Enrique Raffin y hacemos llegar nuestras condolencias a sus familiares, colegas, amistades, compañeras y compañeros de trabajo", expresó la institución.
La comunidad universitaria despidió así a un docente que había desarrollado su trayectoria profesional en la formación de comunicadores sociales y en distintos espacios de participación institucional. El duelo declarado para este martes 3 de noviembre constituyó una medida de reconocimiento a su recorrido académico y a su vinculación con la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER.