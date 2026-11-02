La emoción de uno de los ganadores de los $9 millones del Quini 6 en Paraná: "Lo necesitaba mucho"

Un ganador del Quini 6 en Paraná se llevó $9.006.984 en la modalidad Siempre Sale, luego de realizar su apuesta en la agencia Nº 974, ubicada en el supermercado Coto. El afortunado ya se comunicó con el comercio y contó que el dinero le permitirá resolver cuestiones relacionadas con su vivienda.

Marcelo Rodríguez, responsable de la agencia, confirmó a Elonce que la boleta fue una de las 54 ganadoras del sorteo del domingo en todo el país. Entre ellas hubo ocho apuestas favorecidas en Entre Ríos, dos de las cuales se realizaron en Paraná.

"El premio que dimos en esta agencia corresponde a la modalidad Siempre Sale", explicó el agenciero, quien destacó que el establecimiento viene registrando varios premios importantes durante los últimos meses.

La emoción del ganador del Quini 6

Rodríguez contó que la persona ganadora se comunicó durante las primeras horas de este lunes para consultar por el premio y comenzar los trámites correspondientes.

"Era una persona que lo necesitaba mucho, nos comentó, así que también estoy muy contento porque sirve para ayudar", expresó el comerciante.

Marcelo Rodríguez, responsable de la agencia Nº 974 (Elonce)

Según relató, el apostador le confió que utilizará el dinero para solucionar cuestiones vinculadas con su casa. "A veces no se trata de cuánto, sino cuándo llega", reflexionó Rodríguez, quien también recordó que la persona se emocionó hasta las lágrimas al conocer la noticia.

Una agencia que viene entregando premios

El responsable del local destacó que no se trata del primer premio importante entregado recientemente. En septiembre registraron otro ganador del Quini 6 y, hace aproximadamente dos semanas, también vendieron una apuesta premiada del Loto.

"Dimos premios importantes en estos últimos meses", celebró Rodríguez. Además, señaló que estas noticias generan entusiasmo entre los clientes que habitualmente concurren a la agencia.

El comerciante recordó que, en una oportunidad anterior, debieron localizar a un ganador que se encontraba fuera de Paraná para evitar que venciera el plazo de cobro. Esta vez, en cambio, el beneficiario se comunicó rápidamente y pudo confirmar su premio.