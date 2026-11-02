Noche de los Museos Entrerrianos: el cronograma de actividades, espectáculos y recorridos gratuitos

La Noche de los Museos Entrerrianos se realizará este viernes 6 de noviembre, de 19 a 24 horas, con la participación de más de 150 instituciones culturales y patrimoniales de toda la provincia. La propuesta incluirá visitas guiadas, talleres, espectáculos artísticos, exposiciones y gastronomía, con entrada libre y gratuita.

Organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, el Consejo Provincial de Cultura y las instituciones participantes, la iniciativa invita a recorrer museos y espacios históricos en una jornada especial. Las actividades se desarrollarán en distintas localidades, con una programación que combina patrimonio, historia y expresiones artísticas.

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En Paraná, uno de los principales atractivos será un circuito cultural entre las plazas San Miguel y Carbó, donde se instalarán escenarios con música y danza. También habrá propuestas en museos provinciales, edificios históricos y otros organismos culturales.

Música, danza y gastronomía en las plazas de Paraná

El escenario Paso del Paraná, ubicado en Plaza San Miguel, recibirá desde las 20:45 a la Orquesta Cunumí, Ignacio Sartori, Salmones de Río y La Centella. La programación estará acompañada por una feria y propuestas gastronómicas para quienes recorran el circuito.

En Plaza Carbó, las presentaciones comenzarán a las 19 horas con espectáculos de danza. Participarán La Greda, Tango Boulevard, el Instituto Coreográfico Leonela Amato-Ariana Siebenhar, Ballet 4 Horizontes de la Sociedad Italiana y el Casal de Catalunya.

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La propuesta permitirá recorrer ambos espacios públicos y disfrutar de distintas expresiones culturales durante la noche. El circuito se suma a las actividades previstas en instituciones cercanas, con la posibilidad de combinar visitas a museos y espectáculos.

Qué museos y espacios culturales se podrán visitar

Entre los establecimientos provinciales de Paraná estarán el Museo de Artesanías Carlos Asiain, el Museo Provincial de Bellas Artes, el Museo Casa de Gobierno, el Museo Serrano y el Museo Histórico Martiniano Leguizamón. También participará el Archivo General de Entre Ríos.

Se sumarán la Biblioteca Provincial, la Editorial de Entre Ríos, la Capilla Norte de San Miguel, la Casa de la Cultura, el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER) y la Cinemateca de Entre Ríos. Cada espacio contará con propuestas vinculadas a su actividad y patrimonio.

Archivo.

El Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón, ubicado en Don Bosco 749, tendrá un horario especial de 10 a 14:30. Por ese motivo, se recomienda consultar previamente los horarios de cada institución, ya que algunas actividades se realizarán fuera de la franja general del evento.

Casa de Gobierno abrirá sus espacios históricos

La Casa de Gobierno de Entre Ríos también participará de la jornada con actividades desde las 18. Entre las propuestas se destaca una exposición de autos antiguos y la posibilidad de recorrer recintos, museos y salones históricos mediante códigos QR.

El programa incluirá actividades en los recintos de las cámaras de Diputados y Senadores, además del Patio de Honor Central. De esta manera, los visitantes podrán conocer distintos sectores del edificio y acercarse a su patrimonio institucional.

Archivo.

Otra alternativa será el Bus Turístico de Paraná, organizado por la Municipalidad y el Ente Mixto de Turismo (EMPATUR). Tendrá dos salidas desde la Catedral, a las 19 y a las 21 horas, con cupos asignados por orden de llegada y sin reserva previa.

Más de 150 instituciones participarán en toda la provincia

La Noche de los Museos Entrerrianos también tendrá actividades en Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Gualeguay, Colón, Diamante, Victoria, Villaguay, Federación, Chajarí, La Paz, Nogoyá y otras localidades.

Entre los espacios provinciales del interior estarán el Museo Provincial de la Imagen, en Concordia, y el Museo Provincial Molino Forclaz, en Colón. Además, participarán instituciones públicas y privadas de numerosas comunidades entrerrianas.

La Secretaría de Cultura invitó a toda la comunidad a sumarse a esta propuesta gratuita, que busca acercar el patrimonio histórico, artístico y natural a nuevos públicos. Para conocer las actividades específicas, se recomienda consultar la programación oficial y las redes sociales de los espacios participantes.