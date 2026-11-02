Río Negro: hallaron un esqueleto que habría estado atado en una estación de servicio abandonada

Un grupo de trabajadores encontró un esqueleto humano enterrado bajo el cemento de una estación de servicio abandonada en Sierra Grande, Río Negro. El descubrimiento ocurrió el sábado, durante tareas de refacción, y motivó una investigación judicial.

El predio está ubicado sobre la Ruta Nacional 3, en el acceso sur a la localidad y cerca del Estadio Municipal de Fútbol. La estación llevaba años sin funcionar cuando comenzaron los trabajos que permitieron advertir la presencia de los restos.

Según medios regionales, uno de los trabajadores observó un sector del terreno con una forma similar a una tumba y dio aviso a las autoridades. Durante la excavación posterior, los efectivos confirmaron que había restos humanos enterrados.

Los indicios que analizan los investigadores

Las primeras versiones señalaron que el esqueleto tenía las manos cruzadas, los pies atados y la cabeza cubierta con una bolsa sujetada. Sobre esta última también habría una campera oscura, de acuerdo con las publicaciones locales.

Esas condiciones llevaron a considerar la posibilidad de una muerte violenta. Sin embargo, las autoridades todavía no confirmaron la causa del fallecimiento ni si hubo intervención de terceros.

Entre los elementos encontrados había una dentadura postiza y borcegos que la persona llevaba puestos. Los investigadores analizarán esas piezas junto con los restos para intentar avanzar en su identificación.

Trasladaron los restos a Viedma

Personal de la Comisaría 13 delimitó el lugar para preservar las evidencias. También trabajaron especialistas de Criminalística de Sierra Grande y San Antonio Oeste, bajo la supervisión de la fiscal Maricel Viotti Zilli.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal informaron que los restos fueron retirados con la colaboración de los Bomberos Voluntarios de Sierra Grande. Luego fueron trasladados a Viedma, capital de Río Negro, para realizar los estudios forenses.

La autopsia buscará establecer la causa y la fecha aproximada de muerte, además de aportar datos para identificar a la persona. Una primera estimación difundida por fuentes judiciales indicó que los restos serían de larga data, aunque su antigüedad aún no fue determinada oficialmente.

Buscan reconstruir cómo llegaron al lugar

La investigación también deberá establecer cómo terminó el cuerpo enterrado en la antigua estación de servicio. Las condiciones del hallazgo y los elementos recuperados serán parte del análisis pericial.

El descubrimiento en Río Negro generó repercusión entre los vecinos de Sierra Grande. En redes sociales circularon versiones que intentaron relacionarlo con personas desaparecidas años atrás, sin confirmación judicial.

Por el momento, la identidad de la persona permanece sin establecer. Los resultados de las pericias serán necesarios para evaluar aquellas hipótesis y orientar las próximas medidas de la investigación.